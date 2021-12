Críticas del PP a Kichi por los últimos apagones sufridos en la ciudad

El Grupo Municipal Popular de Cádiz lamentó ayer que el Ayuntamiento sea incapaz de solucionar “los apagones de calles y avenidas que desde hace semanas se están produciendo en medio Cádiz y que ofrecen, en demasiadas ocasiones, un aspecto desolador de la ciudad en medio de las fiestas de Navidad. El mensaje de Kichi para finalizar 2021 con las calles de media ciudad a oscuras es evidente: Cádiz se apaga”.

Los populares indican que llevan días recibiendo a través de redes sociales y otros canales denuncias de ciudadanos que ven cómo sus calles se mantienen varios días totalmente a oscuras sin que nadie ponga remedio. Los apagones, según el PP, han afectado a varias calles y barrios: “Campo del Sur, Ana de Viya a la altura del hospital, varios tramos del Paseo Marítimo, calle Cal y Canto, Manuel Rancés, Sagasta, plaza de las Viudas, Benjumeda, Condesa Villafuente Bermeja, Guillermo José Chaminade, y varias de la Laguna, Trille...”.

El problema que denuncian desde el Grupo Popular es “algo común y santo seña de este equipo de gobierno y de Kichi, la falta de interés permanente por los problemas reales y diarios de la ciudad. Estamos seguros de que a ellos les llegan las mismas o más denuncias, pero pasan de todo. Esto no es de un día o dos. Lleva así semanas, y si se suma a los fallos de la pobre iluminación navideña de este año, pues, nunca mejor dicho, apaga y vámonos. Hay zonas del centro que a las 9 de la noche están intransitables. Y mientras, el PSOE, que tan rápido se prestó a echar al PP de Eléctrica de Cádiz lleva desde 2019 callado ante tanto desastre, sin preocuparse de nada de lo que pueda pasarle a los gaditanos”.

“Si lo hacen aposta no les sale: no tienen el más mínimo reparo en dejar pasar la Navidad con la peor imagen que pueda dar la ciudad. Todo su esfuerzo se centra en cambiar nombre de calles, pero más vale que le cambien la red eléctrica, y sobre todo más vale que se pongan de una vez a trabajar en lo que interesa a los gaditanos, que están muy cansados de pasear por calles sucias, oscuras y sin atractivo alguno mientras que su alcalde no deja pasar un día sin una ocurrencia nueva”, concluye el PP.