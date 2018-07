Cristina Los Stop"Tener la música en tu vida es algo maravilloso"EntrevistaLos 60 vuelven a Los Rosales

La cantante barcelonesa Cristina, comúnmente conocida por actuar con la banda Cristina y Los Stop, un grupo que triunfó en los años 60 con éxitos como Tres cosas (Salud, dinero y amor) oEl turista 1.999.999, volverá hoy a Cádiz a cantar en una de las ocho veladas que se celebran en El Cortijo Los Rosales, verbenas dirigidas a gaditanos y veraneantes en la ciudad, en los que la oferta musical será un abanico de los años 50, 60, 70 y 80 y en el que el dinero recaudado irá destinado a familias más necesitadas de la ciudad.

-¿Ha actuado anteriormente alguna vez o es la primera vez que viene a Cádiz?

-En realidad ya he estado en Cádiz y justamente he actuado aquí hace ya muchos años, alrededor de unas 2 o 3 veces y me encanta. Además también tengo familia aquí, una amiga que la podría considerar casi mi hermana, así que vengo mucho.

-Ha cantado con artistas como Rocío Jurado y Lola Flores, artistas que también han venido al Cortijo los Rosales, ¿qué le supone volver a cantar a Cádiz al igual que lo hicieron ellas?

-Con Lola flores he hecho muchas cosas, además también íbamos juntas de fin de fiesta, era espectacular. Es una maravilla que cuenten conmigo para actuar aquí además si el motivo es para recaudar dinero para la gente más necesitada, para mí me resulta mucho más importante actuar en situaciones como estas. Que se hayan acordado de mí en una circunstancia así es algo muy bonito e importante, y más si lo recaudado es para ayudar a familias sin recursos.

-¿Qué le supone que el público musical actual siga cantando sus grandes éxitos?

-Me produce una gran alegría, que se acuerden de mis canciones, Tres cosas (salud, dinero y amor), El turista 1.999.999, La, la, la, Yo te daré, canciones típicas que han cantado todo el mundo, no deja de ser algo bueno (ríe).

-¿Cómo ve el panorama musical de ahora respecto a como estaba antes?

-Esto siempre nos lo preguntan a los artistas antiguos, en la época que yo empezaba nosotros empujábamos a los que ya estaban y ahora los que vienen detrás nos empujan a nosotros para ocupar nuestro lugar. La música siempre ha sido muy importante para todo el mundo, y por favor que no falte nunca, porque tener la música en tu vida es maravilloso y algo muy importante.

-¿Qué considera que ha sido lo mejor y lo peor del éxito?

-Lo mejor, el éxito y lo peor es que no me acuerdo, siempre lo que he tenido ha sido bueno, y lo malo, bueno, ha sido poca cosa y sin importancia.

-Finalmente Cristina, uno de sus grandes éxitos ha sido Tres cosas (salud, dinero y amor), ¿cambiaría o añadiría algo en los tiempos que corren?

-Como dije en una entrevista a Carlos Sobera, la salud, el dinero y el amor son tres cosas maravillosas que no tienen por qué cambiarse de lugar. La salud es fundamental para vivir, sin el dinero no se come, y sin amor ¿qué haces? Aburrirte muchísimo, las tres palabras están correctamente colocadas y quien hizo la canción acertó muchísimo aunque cambien los tiempos, por lo que no movería nada.