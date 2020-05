Un puerto no es como el barrio de la Viña o el de Santa María. Un puerto tiene calles, pero la actividad que se lleva a cabo sobre sus terrenos, sus cantiles y su lámina de agua está protegido tanto por Hacienda, al ser zona con una fiscalidad especial, como por Fomento por alojar un movimiento económico que necesita seguridad y estabilidad.

Los ciudadanos del puerto de Cádiz son sus policías portuarios, sus guardias civiles, sus amarradores, remolcadores, prácticos, y otros muchos protagonistas que mantienen la otra parte del Muelle que no conocemos. Su personal de mantenimiento o del departamento de compras velan porque no falte de “ná” e intentan evitar que los achaques de un viejo puerto como es el de Cádiz se vayan solucionando, de manera que el puerto que ahora se gesta parezca cada día más joven.

Pero para esta crónica no se ha contado con las voces oficiales. No hemos acudido a ningún director, gerente o presidente. Ni siquiera al propietario de una consignataria. Han sido algunos de sus trabajadores de a pie los que han tomado la palabra y cuentan qué ha pasado tras la verja del Muelle después de ese 14 de marzo, día en el que el mundo y la sonrisa de la Humanidad se congeló.

Todos coinciden en que la situación ha estado en todo momento controlada, de manera que el coronavirus no ha tenido narices de traspasar la reja del Muelle. Fuera de la verja sí ha habido personal afectado. Y no cabe ocultar que mucho personal del edificio de la plaza de España que ocupa la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha resultado contagiado por el virus. Han sido muchos, y muchos de ellos han rozado la gravedad y otros muchos, una mayoría, se han visto forzados a un aislamiento hogareño aunque no desprovisto de preocupación, tanto por los que se quedan atrás en sus trabajos como por sus familias.Pero ya parece que la ola pasa y hasta la OMS dice que podría no haber rebrote. Por si acaso, el puerto de Cádiz sigue firme y nadie lo ha puesto firme, ni siquiera su estricta presidenta, Teófila Martínez, que de todos es conocido lo que conlleva el ritmo de esta nuestra ex alcaldesa.

Salvador Rabadán es administrativo del departamento de Compras de la APBC y cuenta con orgullo que ellos supieron anticiparse a lo que estaba por llegar y corría febrero cuando ya estaban comprando 200 litros de gel hidroalcohólico, mascarillas. Sus 40 años de experiencia le han dotado de un sexto sentido que le han enseñado a poner el parche antes que la herida. Desde Compras empezaron a surtir de material a todas sus dependencias e incluso a empresas como Trasmediterránea, Boluda, Estigades que ya estaban viviendo esa escasez de material de seguridad. Desde el departamento al que pertenece Rabadán surten de todo tipo de material a áreas como la de mantenimiento, lo que les obliga a tener desde el tornillo más rebuscado hasta las mascarillas, epis o geles.

Puertos del Estado se ha preocupado de que la Covid no traspase la verja del Muelle, pero Rabadán recuerda que los primeros días fueron “agobiantes”. “Teníamos que comprar y, mientras tanto seguir buscando para que nada le faltara a los trabajadores del puerto de Cádiz”. Nadie le tuvo que ordenar que se pusiera las pilas pero supieron oler la que se avecinaba. “¿Miedo? No, nunca he tenido miedo. Hombre, estaba agobiado por buscar el material con el que nos teníamos que hacer frente a esta situación. Yo no he sentido miedo”.

Desde Compras piensan que el principio fue “agobiante” porque no podía faltar de nada

Otro extra de esta película de terror ha sido José González, policía portuaria de profesión y vocación de 44 años y con 12 años dentro de este cuerpo, que ha pasado de tener un papel secundario a colocarse en primera línea de batalla. Su única arma ha sido siempre la porra y las ganas de hacer las cosas bien, pero ahora el valor se ha sumado a la mascarillas y a unos guantes con los que ha capeado situaciones hasta ahora insospechables.

José González estaba ayer por la mañana libre y le tocaba el servicio nocturno, “pero aquí me tienes para lo que te pueda ayudar”. Esa forma de reaccionar ya dice bastante de una persona. Con él nos remontamos a ese histórico 14 de marzo. A él las dos primeras semanas le pillaron de baja médica, pero el whatsapp no perdona y, desde su casa, vivió la tensión que ya habitaba en el cuerpo de sus compañeros. Podría haber prolongado la baja, que no habría sido difícil en una situación sanitaria como la que se estaba viviendo, pero José González tiró para adelante y se incorporó con mascarilla y guantes.

Recuerda que el 15 de marzo por la noche, el puerto de Cádiz fue testigo del desembarco de 1.800 pasajeros de un crucero que, de manera excepcional, logró ese atraque minutos antes de que entrara en vigor la prohibición de que ningún crucero tocara un cantil español. “Eso lo vivimos con angustia porque ni estábamos preparados ni teníamos conocimiento sobre contra quién estábamos luchando. Ahí sí se palpó el miedo entre los compañeros de la Policía Portuaria”.

Se paralizaron los cruceros pero el tráfico de mercancías incluso ha aumentado, sobre todo en La Cabezuela. Los primeros en tocar el barco eran los amarradores, el práctico y la Policía Portuaria. “La tripulación de los cargueros no podían desalojar el buque pero éramos conscientes de que eran personas procedentes de distintos puntos, desde rutas procedentes de China hasta vaya usted a saber”, recuerda González.

El personal del puerto considera que Cádiz ha tenido suerte de escapar como ha escapado

Después, toca suministrar víveres al barco así como combustible o retirarle los residuos sólidos o líquidos. Sanidad Exterior siempre ha tenido controlada la situación. Lo que nunca se le borrará de la memoria a José González fue el traslado de los tripulantes del Carnival Víctory al Carnival Breeze después de meses de confinamiento. Y de nuevo, la misma pregunta:“¿Tuvo alguna vez miedo?”, a lo que responde con un taxativo “sí, sobre todo al principio pasé mucho miedo, y no tanto por mí sino por los seres queridos”. José, que tiene una niña de 6 años y un niño de 8, sabe que “el puerto ni ha parado ni puede parar”.

Miguel Pérez, otro policía portuario, no quiere compararse con un sanitario pero sabe que han estado también en la vanguardia de esa lucha contra el virus que no ha logrado congelar el puerto de Cádiz. Pérez destaca, por ejemplo, lo bien que se llevado a cabo el control de la pandemia, por ejemplo, en zonas tan delicadas como la lonja. La madre de su hija es enfermera en el Puerta del Mar, por lo que sabe realmente donde estaba el cráter del volcán, pero sabe que ahora lo que más preocupa a la gente es el coletazo económico que deja el virus.

Sobre el cuerpo de seguridad al que pertenece, Miguel Pérez afirma que la Policía Portuaria no tenía que demostrar nada. “Somos personas perfectamente cualificadas para trabajar con pandemia o sin pandemia o con Estado de Alarma o sin él. Hemos demostrado simplemente que hemos estado a la altura a pesar de la incertidumbre”.

Miguel tiene otro uniforme. Es también carnavalero del coro de Julio Pardo, por lo que deja parte de la entrevista para mostrar su preocupación por el agujero económico que va a dejar a muchos gaditanos esta crisis sanitaria. “Muchos tenían contratos firmados y contaban con unos ingresos que cubrían todo el verano y no sé qué va a pasar y, mejor no pensar en qué va a pasar con el carnaval del año que viene... si nos dejarán reunirnos para ensayar. Vaya usted a saber”.

Eduardo Pérez es encargado del servicio de amarradores del puerto de Cádiz y tampoco se ha escondido del virus. Entre ellos tampoco ha habido afectados, pero este amarrador se muestra muy preocupado por las consecuencias económicas de esta crisis que ha conseguido dejar el marcador mensual de cruceros a cero, algo que no ocurría desde hacía años en Cádiz. Él habla de que esto les ha llevado a pérdidas que rondan el 60% de los ingresos . A día de hoy su plantilla de amarradores está compuesta por once personas que se han ido turnando para evitar el contacto. Pero la herida no se la deja el virus sino que sueña con el retorno de los cruceros. Es fácil pensar que la covid ha llegado justo al inicio de la temporada alta de cruceros, con las pérdidas que eso ha conllevado para el sector.

Saben que no hay fecha para que esos ingreses vuelvan a la normalidad. Se consuelan con La Cabezuela o con el ascenso del tráfico de contenedores pero las secuelas son importantes para los amarradores, según Eduardo Pérez.

Los prácticos tienen el cielo ganado. Un práctico es la primera persona que sube al barco a su llegada al puerto de Cádiz. Cuenta el práctico Rafael Ponce. “¿Miedo?”. Ponce no habla de miedo, pero cuenta que los prácticos han sido los únicos, y recalca lo de “únicos”, que han subido a un barco. “Los barcos acceden una vez que el capitán ha hecho la declaración marítima de sanidad. Sanidad Exterior le da el visto bueno pero fiándose de esa declaración que le hace el capitán, que puede ser verdad o no. Nosotros subíamos con mascarilla y guantes y en muchas ocasiones a bordo nos recibían sin ningún tipo de protección”. Las tripulaciones viven a bordo como grandes familias y llevan a veces meses aislados hasta no llegar a puerto de destino, por lo que, en ocasiones, el práctico se convertía en la amenaza, pero el práctico evitaban contacto físico, tocar ni siquiera documentación, mantener distancia. “Ni yo ni mi compañeros hemos tenido miedo. Sí muchas precauciones. Los prácticos siguen trabajando con equipos segregados e intentan no coincidir a no ser que se vivan maniobras tan complicadas como la vivida en Navantia-Cádiz a la llegada del gigantesco Allure of the Seas que duraron casi cinco horas, donde sí se hizo necesaria la intervención de dos prácticos.

Otro actor de detrás de la verja, Joaquín Nieto. Es uno de los encargados, junto a José María Rodríguez, del departamento de mantenimiento del puerto de Cádiz. Son los que tienen que velar por esos achaques portuarios y tampoco han podido ni faltar ni parar. Atendieron siempre las cuestiones más esenciales pero han cubierto una tarea que habitualmente es muy trivial pero el covid les ha obligado a ser área esencial para el reparto del material de seguridad. “En el puerto de Cádiz no ha faltado de nada, gracias a Dios. Todo el mundo ha utilizado el material en su justa medida y no ha habido abusos. Todos hemos sido responsables de que era un material difícil de encontrar”. Además, Joaquín Nieto reconoce que “este puerto tiene los años que tiene y cuando no se estropea una cosa se estropea otra”.

Su compañero es José María Rodríguez Rocha, con 51 años y 30 años en la APBC. 30 años en el Muelle no le habían dado para vivir lo que ha vivido en los últimos setenta días. “No ha sido fácil. Esto tenía que seguir adelante porque el puerto está vivo y no puede fallar ningún eslabón para que la máquina funcione, ya que de esta máquina dependen muchos puestos de trabajo”. Siguen echando de menos el día adía de los cruceros, pero “ una tubería que se rompe o una iluminación que se va, no entiende de Covid”.

Son muchos más los actores de un Muelle, pero otro policía portuario, Jerónimo Gómez, afirma que “ha sido difícil conjugar el trabajo con la preocupación por los que dejaba en casa cuando me iba a trabajar”. No quiere hablar tampoco de miedo, sí de prudencia, de cuidado. Los tránsitos en camión con Madrid han sido muchos cada jornada, por lo que cree que Cádiz ha tenido “una buena ración de suerte en toda esta historia”, a pesar de que desde la Autoridad Portuaria nos han puestos medios suficiente y se han cumplido los protocolos al milímetro. Pero una historia dice que le dejó marcado, la de un camionero que llegó con síntomas desde Extremadura y les pidió nada más llegar al Muelle que llamaran a la ambulancia. Finalmente días después se confirmó que sí se trató de un caso de Covid.

Ana Villero, responsable del área de Contabilidad de la APBC, ha vivido también esta pandemia pero desde otro frente. Es diabética, lo que la convirtió en población de riesgo, pero su preocupación no era su persona. El sueño se lo quitaba su madre, de avanzada edad. Villero trabaja desde su casa y ya son muy pocos los meses que le queda para jubilarse, de manera que la pandemia le pilla casi al salir del ring. Ella lleva más de 30 años y afirma sentirse sorprendida de como la pandemia “nos ha obligado a hacer algo que parecía tan complicado como hacer lo mismo que en la oficina pero en casa”. Ana y sus tres compañeras se llevaron para casa su portátil, su impresora... trasladó la oficina hasta su casa. Casi todo el personal de oficina está aún teletrabajando a la espera de que la nueva normalidad imponga su ritmo, aunque a Villero la cogerá ya casi en tiempo de descuento. Ahora toca descansar.