Coronavirus en Cádiz: El arte adelanta sus horarios

Al menos hasta el 9 de noviembre habrá toque de queda obligatorio. A partir de entonces, las comunidades autónomas podrán decidir si prolongarlo o no. También, en Andalucía se espera hoy miércoles la comparecencia del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que anunciará el horario del toque de queda hasta entonces. Pero mientras se desvela este asunto, las entidades y empresas que suelen ofrecer espectáculos nocturnos en la capital gaditana han reaccionado cambiando a horas vespertinas o adelantando los eventos para posibilitar que los espectadores y actuantes puedan disfrutar con tranquilidad de los mismos y luego poder regresar a sus casas sin verse comprometidos por la hora tope. Eso sí, todas coinciden en que fijar la hora del toque de queda a las 00,00 horas sería un mal menor.

Paco Real. Presidente de la peña La Perla de Cádiz. “El viernes actúan en la peña artistas de Jerez. Si el toque de queda es a las 23.00 lo tendrían difícil para regresar”

Uno de los enclaves imprescindibles para disfrutar de actuaciones nocturnas en Cádiz es el café-teatro Pay-Pay. Ayer anunciaba en su página de Facebook que “esta semana, de forma provisional y mientras que la Junta de Andalucía no publique este miércoles el horario definitivo del toque de queda comenzaremos los espectáculos previstos a las 20.00, abriendo la sala al público a las 19.00”. Su gerente, Paloma García, destacó que “sería un alivio que retrasaran el toque de queda a las 12, principalmente para que pueda venir gente de fuera y volver a sus domicilios sin problemas. Y que los gaditanos que hayan venido se puedan quedar un rato a tomarse algo”. Para García “artistas, público y organización tendremos que concienciarnos de que es mejor adaptarse a esta situación que cancelar los espectáculos, lo que resultaría muy doloroso para todos. No, no vamos a cancelar eventos”. La primera actuación que se desarrollará con estas premisas será este jueves, con el trío carnavalesco compuesto por Javi Otero, Jose Otero y Quique Jiménez.

La idea es que artistas y público tengan margen para regresar a casa antes del toque de queda

Hasta el flamenco, cuyo duende ha estado ligado siempre a la noche, deberá habituarse a la nueva situación por muy antinatura que parezca para este arte. Manuel Millán, presidente de la peña flamenca Enrique El Mellizo, confirma que las actuaciones se trasladarán “al mediodía-tarde, con un margen horario entre las 13.00 y las 17.00. Hay que adaptarse y reinventarse, no queda otra”. Millán sostiene que “mejor que hacerlo a las 20.00, que creemos que no es hora muy flamenca, lo haremos desde el mediodía para poder echar la tarde sin prisas. Este próximo fin de semana no hacemos nada, pero lo estamos programando para los siguientes”.

Paloma García. Gerente del café-teatro Pay-Pay. “Si el toque de queda es a las 00.00 horas puede regresar a casa sin problemas el público de fuera de Cádiz”

Otro lugar con solera flamenca es la peña La Perla de Cádiz. Allí optan por adelantar los espectáculos a las 21.00, en lugar de celebrarlos a su hora habitual, las 22.00. “No queremos cortar con el flamenco en esta ciudad, pero si la Junta nos concede estar hasta las 00.00 sería ideal, aunque sea solo los fines de semana”, expresaba el presidente de la entidad, Paco Real. La necesidad de adelantar horarios cobra más sentido si cabe con la primera actuación a la vista, la del próximo viernes, pues según señala el presidente “son artistas de Jerez, que lo tendrían complicado para volverse a tiempo si el toque de queda es a las 23.00”. Esa noche está programado en La Perla el baile de Marta de Troya, con Sara Salado al cante y Román Vicenti al toque, más Naim Real y Miguel Fernández a las palmas.

Manuel Millán. Presidente de la peña flamenca Enrique el Mellizo. “Hay que adaptarse y reinventarse. Haremos los espectáculos en el margen horario de 13.00 a 17.00”

Otro rincón flamenco es la taberna El Marqués de Cádiz, que ayer anunciaba que también adelanta la hora de los espectáculos de los viernes a las 20.00, dejando de servir comidas y bebidas a las 22.00 y cerrando el local a las 22.30. Las actuaciones de sábados y domingos se realizarán a las cinco de la tarde y las entradas anticipadas se abonarán los jueves en la propia taberna. El Marqués de Cádiz fija el aforo máximo en 30 personas.

Al igual que los bares y restaurantes, los organizadores de espectáculos ansían que hoy Juan Manuel Moreno anuncie un toque de queda para la medianoche. A esa hora, como si del cuento de Cenicienta se tratara, se desvanecería el hechizo de la música y la diversión. Y todos para casa. Al menos, las citadas empresas y entidades, además de mirar, como es lógico, por sus intereses económicos, ofrecerán música y arte como medicina para tan horrendo presente.