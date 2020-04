Coronavirus en Cádiz: La Policía Nacional desmiente que falten EPIs en el Puerta del Mar

La Policía Nacional ha advertido sobre los bulos que se están difundiendo últimamente sobre temas relacionados con la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En concreto, este jueves llamaba la atención sobre el siguiente mensaje, en el que personal del Hospital Puerta del Mar alertaba sobre la falta de equipos de protección individual (EPIs).

"Es urgente. Por favor, escuchennos. Pedimos ayuda desde el Hospital Puerta del Mar. No nos aplaudan, necesitamos mascarillas, patucos, EPIs. Esto es un llamamiento a personas y empresas que quieran ayudar. No tenemos monos protectores que nos ayuden a tratar a los pacientes. Desde hoy, el Servicio Andaluz de Salud no nos envía equipos de protección y los que hay se sortean... Por favor, estamos desesperados. Pásenlo y cuéntenselo a todo el mundo. Es urgente. Nos obligan a trabajar sin protección. Gracias. Compartirlo, por favor, a ver si llega a alguna persona que nos pueda ayudar. Gracias".

La Policía Nacional asegura que este mensaje es falso y recuerda a los ciudadanos que confíen sólo en fuentes oficiales y no contribuyan a viralizar bulos alarmista.

"Los grupos de whatsapp son como potentes altavoces de bulos, la mayoría haciendo referencia a supuestas fuentes oficiales, intentando así darles mayor credibilidad", indican desde la Policía Nacional, añadiendo que "la mayoría de los bulos son anónimos; se repiten periódicamente; suelen contener algún gancho morboso o alarmante para generar mayor difusión; su redacción es incorrecta y con faltas de ortografía, y solicitan su reenvío a todos los contactos para conseguir su viralización. Por ello recomendamos mantener nuestras redes sociales libres de bulos".

Así, afirman que hay que desconfiar de cadenas y mensajes reenviados, y confiar únicamente en fuentes oficiales directas.