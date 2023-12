Cornetas y tambores

Desde Álava a Valencia pasando por Cádiz las bandas de música forman parte de nuestra cultura. Recuerdo la Semana Santa de Zamora con sus sones fúnebres el día de Viernes Santo. También, las fiestas patronales del pueblo. Para celebrar a la Virgen de agosto se contrataba como algo excepcional la banda municipal de Astorga; el 15 por la mañana nos despertaba la diana floreada a los sones de Quinto levanta tira de la manta, estribillo que cantábamos a voz en grito marcando luego el compás detrás de los músicos. Las bandas eran nuestra referencia de música popular y culta; al tiempo que en la escuela nos aprendíamos de memoria la Marcha Triunfal de Rubén Darío: “¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines...”.

Frente al mar en el Paseo de Carlos III ensaya por la tarde y hasta bien entrada la noche a la intemperie una banda de música de chavales jóvenes. Los vemos y escuchamos cada noche después del ensayo de la Coral de la Universidad. No hay día que no se comente el frío, el viento y la humedad que estos muchachos soportan por amor a la música.

Cádiz, la ciudad que se enorgullece del oído y compás de su gente, debe proteger pero sobre todo acoger bajo techado a estas y otras formaciones juveniles. Sitios hay de sobra: salones de actos en colegios y edificios oficiales, patios cubiertos y palacios multiuso. La solución no es difícil si la voluntad acompaña. Eso es cultura.

También catalogamos como cultura la cantidad de exposiciones, conciertos, conferencias y presentaciones de libros. Ahí no cabe duda. Pero hay también una cultura del detalle que es la que hoy quiero resaltar porque nos hace más humanos y más corteses. Tiene que ver con las buenas maneras. Valgan algunos ejemplos. Lo deseable sería que los viajeros del bus cedan los asientos a las personas que los necesitan y no metan los ojos en la pantalla del móvil para disimular su egoísmo; o que las flores de pascua que adornan nuestras calles en Navidad no se las lleve nadie a su casa. Que cese o se regule el ruido de los altavoces con músicas y otras recomendaciones análogas que causan molestias a los vecinos. Que no caigan en desuso el dar las gracias, los buenos días o el por favor. Estos son los pequeños detalles que distinguen a un pueblo .

En su libro Avisos de la Madre Teresa de Jesús a sus monjas les dice: "La tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas aunque sea fértil; así el entendimiento del hombre".

El informe PISA nos alerta del cultivo que tenemos entre manos en pro de la educación de nuestros hijos y nietos. Un ejemplo: la lectura comprensiva es clave para entender, para aprender a hablar bien y comunicarnos mejor. Y es ahí donde nuestros escolares se quedan atrás lo mismo que en el razonamiento matemático. Deben preocuparnos estas carencias elementales pues si el entendimiento flaquea es porque en el surco no se ha sembrado a conciencia o las semillas quedaron en la superficie y las comieron los pájaros. En suma, la cultura como conjunto de conocimientos permite el desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo.

Vivimos en una ciudad rodeada por el mar que conserva un notable patrimonio histórico: murallas, fuertes y baluartes; museos, iglesias y casas palacio que asombran a los visitantes y enorgullecen a los gaditanos. Pero sería sobrevolar la superficie y alimentar la complacencia si nos fijásemos sólo en la belleza monumental, el “pescaíto” frito y las puestas de sol. Todo es singular, único e irrepetible; como en otros lugares del mundo lo son las auroras boreales, los volcanes o el comportamiento cívico.

Nos faltan algunos puntitos para remontar el informe PISA. He leído en la prensa que en Cádiz se prepara desde el Ayuntamiento un plan de lectura para potenciar el conocimiento y el pensamiento crítico, me alegra la iniciativa.

Por fortuna, tenemos unas bibliotecas públicas que son cálidas y acogedoras frecuentadas por mucha gente de todas las edades donde los niños tienen un protagonismo especial. Las bibliotecarias les cuentan cuentos, planifican juegos y actividades para animarlos a leer. Ahí está la clave; siempre y cuando esta labor se continúe en las escuelas, institutos y demás grados de formación.

Sin duda, las nuevas tecnologías forman parte ya de la vida cotidiana y los niños las dominan de maravilla. Usemos las precisas con mucho tino y no permitamos que los alumnos en clase tengan la tentación de mirar el móvil como recurso para aislarse o disiparse. Finalmente, todo está en los libros; los libros, benditos libros de texto, aquellos que usábamos en los años 70 donde los maestros Lázaro Carreter y Vicente Tusón volcaron en ellos su sabiduría y conocimientos de Lengua y Literatura española. En aquellos libros cuadrados y azules los autores incluyeron textos en gallego, catalán y euskera, pequeñas muestras de las otras lenguas que forman la realidad lingüística de España. De esta manera supimos de Celso Emilio Ferreiro, Gabriel Aresti y Merçé Rodoreda. Aprendí enseñando.