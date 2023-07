La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz mantendrá toda la semana las concentraciones por los recortes

Las reuniones mantenidas hoy por representantes de la AFA y las AMPAS del Tierno Galván, Carlos III y Adolfo de Castro con la delegada Territorial de Educación de la Junta de Andalucía "no han resultado satisfactorias y la decisión del cierre de líneas continúa, así como el mantenimiento de la única línea mixta del Adolfo de Castro de Infantil a 3° de Primaria, informa una fuente de la Coordinadora de la Escuela Pública en Cádiz.

"Resaltamos además las malas formas, la soberbia y la falta de respeto con la que han sido tratadas las familias. Han soportado comentarios como 'no tenéis ni idea' o 'yo no tengo por qué hablar con ustedes'", aseguran en las mismas declaraciones. "Los colegios Gadir y Manuel de Falla (San Fernando), que también sufren recortes, no han sido ni siquiera recibidos", añaden.

"Por ello hemos decidido seguir con las reivindicaciones y concentrarnos todos los días de esta semana de 10:00 a 11:00 en la puerta de la Delegación de Educación... Traed pitos, panderetas, tambores... para hacernos notar y no cesar en nuestra lucha.", concluyen.

Por su parte, la AMPA del Celestino Mutis quiere mostrar su total rechazo al recorte de líneas en los colegios públicos de Cádiz anunciado días atrás por la Junta de Andalucía, y al mismo tiempo apoya a familias y profesorado de los centros perjudicados (los CEIP Tierno Galván, Carlos III y Adolfo de Castro).

Para esta AMPA, los recortes y cierre de unidades y líneas "perjudican la calidad educativa de los centros de titularidad pública y suponen un nuevo paso atrás para la enseñanza pública".

La AMPA Celestino Mutis exige a la Junta de Andalucía que apoye con firmeza la escuela pública, disminuya las ratios (número de alumnado por cada aula) y apueste por una educación de calidad, inclusiva y que defienda la igualdad de oportunidades.

"Con esta tendencia, si no se revierte la situación, las familias de Cádiz cada vez tendrán menos opciones para matricular a sus hijos e hijas en colegios públicos".