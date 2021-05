Consume (más) para ser (in)feliz

Consume para ser feliz es el último libro de José Álvarez Portillo (Cádiz, 1949), un comerciante gaditano hecho a sí mismo, arquetipo de aquellos profesionales de toda una generación que se vio obligada a trabajar desde muy niña, aprendiendo a correr antes que a andar. Desde los doce años, en el caso de José Álvarez, que con el tiempo se convirtió en un experto analista del sector de la distribución, del marketing y de las nuevas formas de consumo, pero desde un punto de vista crítico y humanista.

El título de este libro escrito antes, durante y después de la pandemia es una absoluta ironía. Álvarez Portillo es miembro muy activo de la Economía del Bien Común, un movimiento impulsado por el economista austríaco Christian Felber en 2010 que pretende implantar y desarrollar una verdadera economía sostenible y alternativa tanto al capitalismo de mercado como a las economías planificadas, poniendo en el centro a la persona, con la participación de los trabajadores en las empresas. Precisamente el pasado viernes, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó por unanimidad la adhesión del municipio a este movimiento.

Editado por el Centro de Estudios Históricos de Andalucía, Consume para ser feliz, es un ágil recorrido por la historia del comercio que repasa el papel jugado por Cádiz desde su momento de mayor esplendor, que analiza los entresijos de los centros comerciales abiertos y que recuerda el nacimiento y desembarco en España de las grandes superficies y luego de los grandes centros comerciales para llegar a estos, nuestros días, en los que el gigante de Amazon acapara absolutamente la distribución mundial, en competencia implacable con el imperio comercial chino, pero nutriéndose a la vez de su gigantesca fábrica global.

La evolución demográfica, los fondos de inversión, el turismo de masas, la legislación inmobiliaria, la robotización y hasta el 5G tienen capítulos en esta nueva obra del autor de Un tsunami llamado Dragón Rojo.

“Hablo de Cádiz porque su comercio y su hostelería todavía tienen mucho que decir, no solo en la provincia y la Bahía, sino también en el ámbito nacional.”, asegura a Diario de Cádiz. “En los siglos XVIII y XIX, esta ciudad fue la capital del comercio del mundo. Y algo ha quedado de todo eso. El comercio gaditano se ha mantenido a través de tres siglos, atrayendo todavía durante el XX a gentes de otras provincias y de otras regiones”, explica Álvarez Portillo. “Luego las cosas fueron cambiando. Uno de los grandes problemas que padecemos hoy en día es la pérdida de habitantes, el envejecimiento de la población y el descenso de los nacimientos. En esa pirámide que describo se ve que los consumidores potenciales han descendido y también lo harán los futuros”, sostiene.

"Pasamos de la crisis de las grandes superficies a la de los centros comerciales y ahora a la de la venta online"

“El mundo de la distribución ha tomado otros caminos. Pasamos de la crisis que vivieron los comercios tradicionales y de cercanía con la aparición en España de las grandes superficies en los años 70 y 80 a la generada en los años 90 por los grandes centros comerciales”, recuerda el experto. “Y ahora, independientemente de que siguen funcionando las grandes superficies, antes del Covid-19 había propuestas de centros comerciales en más de un millón de metros cuadrados en España. El penúltimo es Lagoh en Sevilla, uno de los mayores del país y del mundo”.

"Ahora la tendencia es a esas grandísimas superficies y de hecho, las marcas se están yendo de grandes superficies, como El Paseo, en El Puerto... Y las grandes firmas multinacionales están yéndose de los establecimientos físicos porque se están convirtiendo en online.", añade.

Pero ¿las grandes superficies fueron el gran problema o sólo un parte? “Fueron una parte. Es otra forma de comprar. Además de la oferta comercial, tienen una oferta de ocio atrayente. En ello influyó el cambio habitacional que supusieron las urbanizaciones, que el gaditano se fuera a vivir a un adosado a San Fernando. De ahí surge Bahía Sur...”

¿Por qué cayó aquel comercio tan pujante del Cádiz de los 60? “En aquella época salíamos del subdesarrollo y hacía falta de todo. Siempre digo que no son las mismas las necesidades que tenemos en Cádiz, en España o Europa que en la India. Y con las épocas pasa lo mismo. A partir de ahí se mantuvo y se fue creciendo. Hasta los años 90, que empezó el declive. Las grandes cadenas nacionales no se implantaron en las ciudades pequeñas hasta bien entrados los 90”, responde.

"El Covid-19 ha acelerado un cambio social y económico que ya estaba en marcha, acentuando mucho las dificultades"

¿Y cómo ha afectado la pandemia? “Antes de marzo de 2020, todos los problemas que describo en el libro ya existían –mantiene– y después de que estallase, lo que han hecho es tomar una mayor dimensión. El Covid-19 ha acelerado ese cambio social que estaba ya en marcha, no sólo en el ámbito de la salud, sino también en lo económico. La aparición de la venta online y de las nuevas tecnologías ha influido, acentuando grandemente las dificultades que ya padecíamos”.

Pero, antes del confinamiento físico impuesto por el estado de alarma ¿hubo ya un confinamiento del cliente del comercio tradicional, que empezó a preferir comprar desde su casa? “Totalmente. Amazon acapara el mercado de la compra online y se ha convertido en un monstruo de tal dimensión que los Gobiernos de todo el mundo ya debían de haber hecho algo al respecto”, sentencia. “Hoy es la empresa más grande del mundo y la más cotizada en Wall Street, con 440 mil milllones de dólares. Eso es una brutalidad: ninguna empresa debería tener un capital y una influencia en el mundo de la distribución tan grandes como ese”, sostiene.

"Hay grandes empresas de muchisimo riesgo para el país y para sus accionistas y vienen pidiendo y consiguiendo rescates a golpe de dinero público"

“El total de las 20 empresas más importantes del mundo facturan 4 billones 573.600 millones de dólares. Las leyes de control sobre los monopolios y los oligopolios se crearon para que hubiera competencia de oferta y no fueran tan grandes las compañías, de manera que impusiesen sus precios y condiciones a la ciudadanía. Pero al final es a lo que estamos llegando. Además, son empresas que lo mismo están en estados de quiebra o suspensión de pago que en situaciones difíciles, haciendo grandes inversiones. No se rigen por los parámetros normales de una pequeña o mediana empresa, sino que son capaces de embarcarse en cambios de estructuras y de inversiones brutales [...] Hay grandes empresas solventes, pero otras de muchísimo riesgo para el país y para sus accionistas. Y vienen pidiendo y consiguiendo rescates a golpe de dinero público”.

"Con más dinero que nunca, seremos más pobres que nunca"

"Con el nuevo sistema económico mundial, estamos en un momento en el que está aumentando la pobreza en términos y cifras como nunca en la vida", advierte. "El Covid-19 enriquecerá a unos pocos, sobre todo a las farmacéuticas y a sus accionistas, pero el pueblo en general va a ser más pobre de lo que antes era. Y eso que hay 43 billones de dólares para invertir, una cifra que no hubo nunca en ninguna otra crisis", asegura Álvarez Portillo. "En anteriores crisis, la Unión Europea y los bancos, dejaron caer muchos negocios. Ahora están coaccionando para que la gente invierta sus ahorros en acciones. Y se da la circunstancia de que hay empresas con un valor 40 o 50 veces por encima de su valor real. Hay una burbuja de dinero que podría explotar en los próximos años en otra crisis económica. Y se da esa contradicción: que vaya a haber más pobres que nunca cuando hay más dinero que nunca", insisite. "Cualquier fondo de inversión tiene muchísimo más dinero que cualquier país", recuerda.

"Y luego están los problemas ambientales mundiales, como el que sufren los mares, o la deforestación del Amazonas y el cambio climático: en los últimos años se han dado temperaturas que no se habían dado nunca, tanto máximas como mínimas", añade Álvarez Portillo. "Las autoridades europeas están poniendo en marcha algunas medidas para paliar esos efectos, como la economía circular, y nuestra propia comunidad andaluza tiene ya su propia ley. Y España, también. Y cualquier cosa que se haga debe llevar en su proyecto una actuación sobre esto", explica.

"Las nuevas tecnologías no son la felicidad para el mundo"

"Las nuevas tecnologías no son la gran felicidad para el mundo, porque también tienen ciertos inconvenientes", añade. Pero ¿se puede defender el comercio tradicional con las nuevas tecnologías? "Los consumidores mandan: la base de todo son los consumidores. El consumidor tiene en su mano el poder", dice.

“Los efectos producidos por la pandemia Covid han originado la aceleración en el mundo un virtual, asustado, controlado cibernéticamente -afirma en su libro Álvarez Portillo- El poder del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el capital en la sombra los fondos de inversión y las multinacionales van a crear un mundo subordinado y tantas ventajas o desventajas, según se mire: El reconocimiento facial generalizado, las app con radar rastreador de contagios, los móviles como una nueva extensión del cuerpo y las nuevas tecnologías del 5G, que va a marcar un antes y un después y que va tener graves consecuencias".

"El 5G va a servir a determinados países para el control de sus ciudadanos"

"El 5G va a servir a determinados países para el control de los ciudadanos. Hasta tal punto, con tantos medios y tanto control , que países como Estados Unidos y Alemania, ya se nutren de los especialistas en datos y de la información que tienen. Y en China ya hay 1.300 millones de personas controladas cibernéticamente. Antes del 5G, con inteligencia artificial al servicio de iniciativas políticas, Trump envió información sesgada a 87 millones de estadounidenses para influir en las elecciones. Y la victoria de Bolsonaro está demostrado que fue enviando a través de smartphones noticias negativas de otros candidatos".

"Con el 5G harán falta millones de nuevas antenas, la renovación de millones de antiguas antenas y lde millones de móviles y otros aparatos digitales más el lanzamiento de 20.000 satélites. Y según un célebre científico americano, 4 o 5 grados más de temperatura es decir adiós al 90% del planeta...", añade.

"El consumidor manda, tiene un poder increíble"

Y ¿qué podemos hacer ante todo eso? "El consumidor manda, tiene un poder increíble. Por ejemplo: Yo sólo echo gasolina en estaciones de servicio donde hay trabajadores. Y compro en Covirán, que es una cooperativa andaluza de detallistas ubicada en Granada, de gentes de aquí, que está en expansión, que tributa aquí, no en Madrid, Barcelona o Zurich. Y reciclo todo lo que puedo... el consumidor tiene un poder increíble".

El libro de José Álvarez Portillo se puede adquirir en papel en las librerías Manuel de Fall y María Zambrano, pero el autor también lo facilita gratuitamente en PDF.