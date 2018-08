El Consultivo, último peldaño para la demolición de Tiempo Libre

Cuando está a punto de cumplirse once años desde su cierre, que se produjo en noviembre de 2007, el edificio de Tiempo Libre encara el último trámite para que se pueda autorizar su derribo.

La Junta de Andalucía, propietaria del inmueble, está pendiente del dictamen que tiene que elaborar el Consejo Consultivo de Andalucía ante los cambios introducidos en el Plan de Ordenación Urbana de la ciudad, a fin de ampliar el uso hotelero a la totalidad de la parcela donde se ubica el antiguo centro residencial autonómico.

El delegado provincial de la Junta, Juan Luis Belizón, confirmó a este diario este ultimo paso tras aprobar la Dirección General de Urbanismo los cambios introducidos por el Ayuntamiento en el PGOU, que incluyen también el paso a suelo hotelero de las antiguas instalaciones de Telefónica en la Torre Tavira y en la histórica central de la calle Ancha.

Belizón indicó que nada hace suponer que el Consejo Consultivo informe negativamente sobre esta modificación (como sí ocurrió con el primitivo proyecto del hotel en el Instituto Valcárcel). Ayuntamiento y Junta han trabajado de forma estrecha en este cambio en el PGOU. "El informe que elabore el Consejo Cultivo se centra en si se cumple la Ley del Suelo, por lo que no habrá problema alguno", considera el delegado.

Una vez se obtenga este visto bueno, para el que no existe aún una fecha concreta, la Junta de Andalucía ya no tendrá ninguna excusa para proceder al derribo de la antigua Residencia de Tiempo Libre. Hasta ahora, la intención era mantener en pie el edificio, y los locales de hostelería que funcionan en la planta baja, así como las dependencias de la Policía Autonómica, hasta no tener cerrada la modificación del PGOU. Se pretendía evitar de esta forma que en pleno Paseo Marítimo hubiese un inmenso solar vacío y sin uso alguno.

De esta forma, a la vez que se cierra el último trámite administrativo, la Consejería de Fomento está trabajando también en la redacción del pliego de condiciones para la licitación del nuevo hotel, con lo que el derribo del inmueble conectaría con el proceso de salida al mercado de este terreno, uno de los más codiciados por el sector hotelero al ubicarse en plena milla de oro del Paseo Marítimo de Cádiz.

Desde el primer momento en el que se planteó dedicar el solar a uso hotelero en su totalidad (porque en un principio la Junta pidió también uso administrativo), se ha trasladado el interés de varias compañías hoteleras en acceder a la propiedad del terreno.

Lo cierto es que en los últimos años han salido a la luz varios proyectos hoteleros en la ciudad, siempre deficitaria en este tipo de oferta turística. El listado es amplio, con numerosos parones. Ya va adelante el que Barceló va a abrir sobre el edificio del vestíbulo de la estación de Adif, que se anuncia para 2020. Por el contrario, sigue sin aclararse el futuro del hotel que Zaragoza Urbana inicialmente pretende construir en un lateral de la parcela del Valcárcel.

Tiempo Libre forma parte del convenio firmado en su día entre el Ayuntamiento y la Junta para reactivar proyectos autonómicos en la capital.

De todos estos el que se encuentra en pleno desarrollo es la instalación de la Ciudad de la Justicia en terrenos de los antiguos depósitos de tabacos, en Loreto, cedidos por el propio Ayuntamiento.

Ahora se está redactando el documento para la elaboración del proyecto básico. A la vez han realizado sobre el terreno varios estudios técnicos, entre ellos los geotécnicos y las pruebas de residencia de material de los edificios que se van a reutilizar.

En los acuerdos con el Ayuntamiento también se ha avanzado de forma notable en temas de viviendas, como la reactivación de la segunda fase de los pisos sociales en Matadero, y la conclusión de la rehabilitación integral del Cerro del Moro. Sin embargo, queda por definir el uso de la parcela de Loreto donde en su momento se proyectaron viviendas sociales.

Ahora que se anuncia el próximo derribo de Tiempo Libre, para lo que será necesario elaborar el correspondiente proyecto, la Junta tendrá que definir la nueva ubicación de la sede de la Policía Autonómica. En su día se planteó el solar del chalé de San Luis, donde el Ayuntamiento proyecta una biblioteca, y en el único edificio administrativo que queda en pie en los terrenos de la Institución Gaditana, donde iba a ir la Ciudad de la Justicia.