El Consistorio reiniciará el expediente del hotel del Carranza

El Ayuntamiento quiere iniciar de nuevo el expediente para abrir un proceso de licitación de la parte de la tribuna del estadio Ramón de Carranza destinada a un futuro hotel. Para ello, ha presentado por la vía de urgencia una moción que se debatirá en el pleno del viernes.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos se ha criticado que esta propuesta presentada por la vía de urgencia no haya estado acompañada de ninguna información "que justifique el por qué debe hacerse y mucho menos que sea por la vía de urgencia". "Queremos que el módulo hotelero se venda con todas las garantías puesto que es un bien patrimonial de la ciudad valorado en más de nueve millones de euros, y la única respuesta que da el equipo de gobierno es que hay personas interesadas en la venta, sin concretar nada más. En la propuesta del equipo de gobierno no hay ninguna información relevante, ni económica ni sobre posibles interesados en la venta. No olvidemos que el señor Navarro ya aseguró que la venta estaba a punto de cerrarse en varias ocasiones y al final fueron falsas expectativas", criticó Juan Manuel Pérez Dorao.