El Consejo de Administración de Procasa aprueba el presupuesto para 2022

El Consejo de Administración de Procasa ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de todos los representantes salvo el PP que se ha abstenido, el programa de actuación, inversiones y financiación de la empresa municipal de promoción y gestión de viviendas de Cádiz para el ejercicio de 2022.

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha destacado que entre los objetivos marcados para el próximo año se encuentran el aprovechamiento de los recursos económicos de los fondos Next Generation y el programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, mejorar la gestión del Parque Municipal de Vivienda e implantar la administración económica.

Tubío ha adelantado que, entre las actuaciones previstas, se encuentran la finalización de proyectos como la rehabilitación del número 2 de la calle Doctor Marañón para 28 viviendas en régimen de alquiler y la conversión de los cincos locales de la calle Marqués de la Ensenada en alojamientos provisionales, convirtiéndose así en los primeras de este tipo con las que contará la ciudad. Además, la previsión es que "se inicien las 15 viviendas en la calle Santiago, actualmente en proceso de licitación, las 24 en García de Sola, 20 y los 11 alojamientos transitorios en la calle Setenil de las Bodegas".

En otro orden de cosas, el Consejo de Administración ha aprobado la propuesta de actuaciones en el parque de viviendas del programa de alquiler con opción de compra de jóvenes. Tubío ha explicado que "se ha detectado que este programa puesto en marcha entre 2004 y 2012 estaba provocando un déficit en la tesorería de la empresa por lo que hemos decido adoptar medidas que se adapten a las necesidades actuales de las familias inquilinas y del Ayuntamiento". La situación actual contempla que, de las 158 viviendas que se incluyeron en este programa, solo se vendieron 42, por lo que 116 permanecen aún en alquiler.

Eva Tubío ha explicado que "la situación de las distintas familias que se encuentran dentro de este programa es muy diversa, ya que hay casos en los que se quiere comprar la vivienda, otros que pagan la renta pero no pueden adquirirla, familias que pagan ocasionalmente o no pagan el alquiler o familias cuyas circunstancias han cambiado y no se ajustan a los criterios que establece la iniciativa".

Tras realizar un estudio de cada uno de los casos, la concejala ha avanzado que se han aprobado diversas medidas para actualizar las características de este programa y que pasan por llegar a acuerdos de pagos con las familias que acumulan impagos, mantener la opción de compra para aquéllas que estén interesadas en adquirir las viviendas, la valoración para que las familias que no pueden hacer frente a los pagos y sí cumplen los criterios de vivienda social pasen al parque público y la puesta a disposición para el Registro de Demandantes de Viviendas aquellas viviendas que se vayan recuperando".

Por otra parte, con todos los votos a favor salvo los del PP que se ha abstenido, se ha aprobado el proyecto y el inicio del expediente y del pliego de cláusulas administrativas para la licitación de la construcción de 11 viviendas para alojamientos transitorios en la calle Setenil de las Bodegas para personas y familias que necesiten una alternativa habitacional inmediata y temporal. Este proyecto permitirá dar una utilidad social y habitacional a este solar, que servirá para dar respuesta a situaciones de emergencia, tales como desalojos por obra de seguridad, lanzamiento inminente o en espera de una vivienda.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.055.751,16 euros de los cuales el Ayuntamiento aporta 726.199 euros mientras que el resto se obtendrá a través de una subvención del Gobierno Central de 164.552 euros y de la Junta de Andalucía de 165.000 euros.