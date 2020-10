Conseguir un ambiente limpio gracias a un purificador de máxima eficacia

Mejorar la calidad de vida es uno de los propósitos comunes a todas las personas y sociedades. Son muchas las cosas que entran en juego aquí y una de las más importantes, que tiene que ver con la salud, es la de generar ambientes sanos y cómodos en espacios cerrados.

Hoy en día existe la necesidad de mejorar notablemente la calidad del aire que respiramos. Espacios cargados como oficinas o comercios son fuente de virus, patógenos y hongos que afectan seriamente a la salud. Por eso existen aparatos como el Filtro de aire Mitsubishi Plasma Quad Plus, un dispositivo pensado para descontaminar el aire de una estancia, mejorar el nivel de humedad relativa y reducir el riesgo de sufrir problemas de salud.

Mejorar la calidad del aire es uno de los propósitos más buscados por las personas que pasan gran parte de su día en viviendas, oficinas o centros de estudio. Pasar menos tiempo en el exterior hace que la calidad del aire que se respira sea mucho peor: en los espacios cerrados se acumula el polvo, los virus, los alérgenos e incluso moho y hongos que son nocivos para la salud de las personas.

Conscientes de ello, los profesionales de la salud han generado purificadores de aire con filtros HEPA. Se trata de aparatos muy potentes que tienen como objetivo limpiar el ambiente de todos estos contaminantes, así como del CO₂ acumulado en espacios interiores, y generar estancias cómodas, limpias y frescas.

Funciones de los purificadores de aire con filtro HEPA

En los últimos años se ha potenciado cada vez más el uso de filtros HEPA para eliminar todas esas partículas imperceptibles que flotan en el ambiente y que generan esos llamados 'entornos viciados' que tan nefastos son para la salud.

Y es que estos aparatos pensados para mejorar la calidad del aire cumplen tres funciones imprescindibles para lograr este objetivo de una forma económica, rápida y segura. Se trata del filtrado, la ventilación y la purificación.

El filtrado

Gracias a la presencia de los filtros HEPA en estos aparatos, se puede eliminar un altísimo porcentaje de las partículas que contiene el aire de una sala y que podrían suponer un problema para las personas.Estos filtros son los más potentes del mercado, ya que son capaces de atrapar partículas absolutamente microscópicas debido a su perfeccionado sistema que neutraliza todo lo que queda atrapado en su interior.

La ventilación

Los aparatos purificadores de aire cumplen la importante función de renovar el aire de la sala. Así, se elimina el CO₂ acumulado, se evita la aparición de malos olores y se controla la humedad del ambiente.Aparatos como el Filtro de aire Mitsubishi Plasma Quad Plus cuentan con un sistema de ventilación Lossnay que garantiza una excelente eficiencia energética en la realización de este trabajo.

La purificación

Por este proceso se eliminan todos los contaminantes o sustancias tóxicas del aire que hayan podido quedar en los dos anteriores pasos del funcionamiento del aparato. Sistemas como el Filtro de aire Mitsubishi Plasma Quad Plus son útiles en espacios de hasta 100 metros cuadrados y genera una sensación de confort para todo tipo de personas.Sin duda, los purificadores de aire con filtro HEPA son un aliado perfecto para mejorar la calidad de vida de cualquier individuo. Contar con un ambiente de calidad generado por aparatos como el Filtro de aire Mitsubishi Plasma Quad Plus no solo es positivo para personas con patologías sino que ayuda a mejorar la sensación de bienestar de todas las personas que estén en esa sala.