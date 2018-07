Condena al hospital por no informar a una paciente del riesgo de una operación

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que la paciente conocía su diagnóstico y la intervención a la que iba a someterse, pero "lo que no consta, sin embargo, en ninguno de los documentos que examinamos es el riesgo de sufrir en el curso de la intervención un embolismo pulmonar masivo por desplazamiento del trombo existente en la vena cava inferior. No podemos olvidar que la señora no sólo presentaba un carcinoma renal, sino también un trombo en la vena cava, lo que hacía exigible que fuera informada de los riesgos que ello comportaba durante la operación". Pero, según la propia sentencia, "los riesgos descritos en el consentimiento informado vienen referidos únicamente a los derivados de la herida quirúrgica sin aludir en ningún momento a la posibilidad de que el trombo migrara hacia los pulmones con el consiguiente riesgo de muerte, tratándose de un documento que, por lo genérico, no es suficiente para entender probado que se cumplió con la obligación de información a la paciente en los términos exigidos legalmente".

La familia se muestra satisfecha porque "se ha hecho justicia"

"Estamos contentos porque en parte se ha hecho justicia, pero a mi madre no me la devuelve nadie", expresaba ayer José Luis Gil Blanco, uno de los hijos de la mujer fallecida, quien aseguraba que en ningún momento, los facultativos que atendieron a su madre le informaron de los riesgos que tenía la operación en la que falleció; ni siquiera verbalmente. "Yo tengo que saber a qué me tengo que atener cuando entro en un quirófano, me tienen que decir que puedo fallecer. En el caso de mi madre, ella firmó un consentimiento estándar, falto de detalles. Conociéndola, estoy seguro de que si le llegan a decir el riesgo que tenía la operación, hubiese buscado otra opinión o hubiese ido a otro hospital", manifestó José Luis. Así, este gaditano hizo "una llamada de atención" hacia los médicos, para que tengan en cuenta la importancia de informar bien a los pacientes. "La pena es que a veces nos consideran números y tienen que darse cuenta de que están tratando a personas, y que no se puede jugar con la salud y la vida de la gente". Afirmaba que las circunstancias de la muerte de su madre, "una mujer alegre y muy vital", ha afectado mucho a toda la familia.