Concejales por unos meses

Aurelia Morales y Óscar Torres han abandonado el banquillo. Como los jugadores de fútbol que salen en los minutos finales de los partidos, han sido llamados para incorporarse como concejales del Ayuntamiento. Es el último eslabón de la cadena de cambios que propició la moción de censura en la Moncloa a Mariano Rajoy. Tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, el PSOE de Cádiz 'premió' la labor de dos concejales otorgándoles la Subdelegación del Gobierno en la provincia (José Pacheco) y el Consorcio de la Zona Franca (María Victoria Rodríguez). Y los que fueron números 6 y 7 en la lista socialista de las elecciones de 2015 será, aunque sólo por unos meses (hasta mayo del próximo año) concejales del Ayuntamiento de Cádiz.

Aurelia Morales sustituyó ya el pasado viernes a José Pacheco, volviendo de nuevo a la bancada del Salón de Plenos que ya ocupó en el último mandato de Teófila Martínez (entre 2011 y 2015). "Ha sido como estar en unas vacaciones que se han tenido que suspender para incorporarte rápidamente", expone esta funcionaria de 57 años licenciada en Humanidades. No esconde Morales la "sorpresa" que supuso la llamada para incorporarse a filas a estas alturas del mandato municipal, "pero toca arremangarse y trabajar con toda la ilusión del mundo. Con la misma ilusión con la que me quedé en 2015" cuando el PSOE no alcanzó los votos suficientes para que Aurelia fuera la sexta concejal del grupo. "Es como volver a entonces, a ese momento", añade.

Reconoce esta edil socialista que quedarse fuera del Ayuntamiento hace tres años "fue una sorpresa". "No por el hecho de quedarme fuera, sino por aquellos resultados. Luego piensas que realmente la izquierda ganó esas elecciones por mayoría absoluta, pero no esperábamos ese resultado", analiza.

El objetivo principal de Aurelia Morales es "ayudar a los compañeros que se han dejado la piel en estos tres años". "Cádiz lo merece, pusimos mucha ilusión en la campaña y en ese proyecto que presentamos, y creo que se ha trabajado muy bien estos años", comenta. Además, en este tiempo no se ha alejado de la política municipal ni del calor del PSOE gaditano; "he seguido colaborando con ellos; los cinco concejales son los que más han dado la cara por aquello de estar en la primera línea, pero el partido ha estado detrás; y el partido está ahora muy fuerte", afirma.

Tras tomar posesión de su cargo y haber mantenido los primeros encuentros con el grupo, Aurelia Morales lo tiene claro para estos meses en los que será concejal: "Espero trabajar. Y mucho. Desde el contexto en el que nos movemos, que lo asemejo a un partido de fútbol en el que uno está animando a su equipo con muchas ganas pero es que el equipo es muy malo. Los que juegan el partido son Podemos y Ganar Cádiz, y eso te hace sentir impotente, como antes pasaba con la mayoría absoluta de Teófila. Es duro", concluye la ya nueva concejala del PSOE gaditano.

Los mismos pasos que Aurelia seguirá Óscar Torres el próximo mes de septiembre. La burocracia le impidió tomar posesión el pasado viernes, y no será hasta el próximo pleno (y en agosto no habrá convocatoria) cuando tome posesión como nuevo concejal del Ayuntamiento. "Al punto que estamos de legislatura no se podía preveer que se iba a producir estos cambios que vienen en cascada tras el cambio de gobierno en Madrid", reconoce. Él sustituirá a María Victoria Rodríguez, y lo hará "con ilusión porque desde que entré en la candidatura en 2015 tenía muchas ganas de aportar al grupo municipal y al Ayuntamiento para colaborar en todo lo que se pueda". "Con esa idea llego, aunque sea para ocho o nueve meses escasos. Tengo la máxima ilusión", asegura este agente de viajes de 45 años.

En 2015 iba en el puesto número siete de la lista socialista, que se presentaba con el objetivo de ampliar esos siete concejales que tuvo entre 2011 y 2015. "El resultado no fue tan sorpresa; esperábamos mejorar, pero el momento político que se vivió entonces fue sorprendente para todos. Yo creo que nadie esperaba los resultados que se obtuvieron esa noche: ni nosotros, ni el PP, ni Podemos, ni tampoco Ciudadanos", argumenta Torres.

Pese a quedar fuera de la Corporación, este socialista que desde octubre del pasado año forma parte de la ejecutiva local ha seguido vinculado al grupo municipal, con el que ha compartido "trámites semanales" que a partir de ahora se transformará en un contacto más cercano que Óscar Torres intentará compatibilizar con su trabajo en una conocida agencia de viajes. "Nunca es fácil compatibilizarlo, teniendo en cuenta que trabajo en horario comercial, pero trataré de hacerlo de la mejor manera posible. La ilusión es grande", concluye.