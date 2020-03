Compras: entre el temor y la sensatez

Aunque la psicosis que existe en otros lugares de España no ha llegado a los consumidores de la capital gaditana, sí es cierto que los supermercados han aumentado el abastecimiento estos días por lo que pudiera ocurrir. No se ven estanterías vacías de productos de primera necesidad por si hubiera que recluirse en casa durante un tiempo prolongado, pero el consumo ha repuntado estos días, como admiten desde el supermercado Lidl de la calle Doctor José Manuel Pascual y Pascual, junto al parque de Varela. “Hay un poco más de clientela estos días, pero no hay avalanchas ni casos de personas que compran masivamente”, destacaban. Eso sí, el producto estrella demandado en esta crisis sigue agotado: el gen desinfectante de manos.

En el Supersol de la avenida de Andalucía tampoco se han producido las llamadas “compras de pánico”, aunque sí han recibido más género de lo habitual en productos que, como el papel higiénico, son los más demandados. Un gran palé de este papel ocupaba ayer por la mañana buena parte del espacio junto a la frutería. Tampoco en el Mercadona de la avenida San Severiano se veían ayer situaciones de compras compulsivas y las estanterías se encontraban perfectamente abastecidas. Desde esta empresa se lanzaba un mensaje “de tranquilidad y normalidad”, garantizándose “el suministro en todas las tiendas”.

En otros supermercados como el Carrefour del exterior del Mercado Central las personas que trabajan en la caja usan guantes y por megafonía cada cierto tiempo se insta a los consumidores a coger la fruta y la verdura también con guantes de plástico.

Este miércoles se hablaba en los supermercados del coronavirus, como es natural, pues es el tema que ocupa todas las conversaciones. Mitad en serio, mitad en broma, aunque con menos chanzas que hace una semana. La epidemia empieza a preocupar. La psicosis aún no ha llegado a la capital gaditana, pero puede ser cuestión de días si el problema persiste y se recrudece.

Panorama provincial

En la provincia hay algunos centros donde el panorama es diferente, sobre todo en las últimas horas de la tarde. Por ejemplo en el Mercadona del polígono Las Salinas, en El Puerto de Santa María, sí que podían verse algunas estanterías vacías, aunque evidentemente a la mañana siguiente son reabastecidas.

En el Carrefour de Bahía Sur, así como en otros de la provincia, como el de La Línea, desde la megafonía se advertía que no había problemas de abastecimiento y que la población puede estar tranquila porque no van a faltar productos.

Compras on line

Los pedidos de compra a domicilio a través de Internet se han disparado en los últimos días y diferentes cadenas de supermercados han reforzado el servicio para responder a este sensible incremento de la demanda, mientras que Mercadona ha suspendido los envíos en la Comunidad de Madrid.

Así lo confirmaron a Efe ayer fuentes del sector de la distribución, que reconocieron que en algunos casos la entrega se está retrasando más días de lo que es habitual, debido a la fuerte carga de trabajo.

De hecho, algunas fuentes apuntan a que estos repartos domiciliarios se han visto “colapsados” fundamentalmente en Madrid, lo que ha obligado a reforzar los equipos.

En la página web de Mercadona, los consumidores que habitan en algunos códigos postales de la capital ven un mensaje que advierte de que “debido a la gran demanda de pedidos”, la empresa no puede garantizar “un buen servicio” y, por tanto, suspende el reparto a determinadas zonas “temporalmente”.

Un portavoz del grupo ha precisado que el servicio sólo se ha suspendido en la Comunidad de Madrid, donde realiza los envíos desde sus tiendas, que ya registran una afluencia de clientes sensiblemente superior a la habitual.

Además, según ha podido constatar Efe, un pedido en Carrefour se aplaza automáticamente a la próxima semana, las compras online a DIA son entregadas a partir del día 16; y el servicio de Alcampo que habitualmente permite recibir la compra en dos horas ahora funciona a dos días vista.

Fuentes de Carrefour han precisado que en su caso este tipo de pedidos se ha multiplicado por cuatro en lo que va de semana, pero han garantizado que operan con “normalidad”.

En este sentido, el grupo ha explicado que opta por “priorizar” por Internet las compras que realizan algunos colectivos que tienen más complicado acudir a las tiendas físicas, concretamente “mayores, personas con movilidad reducida, discapacitados y personas en cuarentena”, por lo que otro tipo de clientes pueden ver que su pedido sólo está disponible para otras fechas.

Desde El Corte Inglés también constatan un aumento del número de pedidos a través de Internet y recuerdan que además de enviar a domicilio también ponen a disposición de sus clientes la posibilidad de que le preparen la compra y se la entreguen en el parking para poder recogerla directamente desde su coche.