El hotel de la calle Columela, otro proyecto que sortea la prohibición de licencias pretendida por Adelante Cádiz

Otro proyecto hotelero que se le escapa al equipo de gobierno, que en las últimas semanas viene siendo espectador del goteo de proyectos que quiso paralizar en julio pero que están saliendo adelante al tumbar aquel pleno las aspiraciones de Adelante Cádiz. Varios han sido los proyectos que han obtenido licencia en estas últimas semanas, a los que este viernes se ha unido el futuro hotel de la calle Columela, que ha recibido licencia de obras.

De este proyecto resultará un hotel de tres estrellas y 27 habitaciones en plena calle Columela, dejando expedito el proyecto inicial el local comercial de la planta baja del edificio. De este modo, se une a esos futuros alojamientos turísticos que en las últimas semanas ha aprobado también el Ayuntamiento para la calle Cánovas del Castillo o para la Plaza del Palillero.

Estos proyectos tienen en común que en caso de que el Pleno municipal hubiera aprobado en julio la propuesta del equipo de gobierno de suspender las licencias a aquellos proyectos de hospedaje que se quisieran ejecutar en suelo residencial no hubieran podido ejecutarse. Por eso, tras dar luz verde a este nuevo hotel el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha insistido en el “problema evidente” que la ciudad tiene respecto a la implantación de un turismo cada vez más agresivo. “Y el que no lo vea es porque está ciego o porque no tiene empatía con sus vecinos”, ha afirmado.

De este modo, el equipo de gobierno ha vuelto a urgir al PSOE un acuerdo para convocar de nuevo el pleno del Ayuntamiento y sacar adelante la propuesta de no conceder más licencias para hoteles o alojamientos turísticos en fincas cuyo uso establecido en el PGOU es residencial.

“En los últimos años la proliferación va a más”, ha asegurado Vila alertando del peligro de convertir la ciudad “en un parque temático” en el que los vecinos no tengan cabida y tengan que ir abandonando sus casas e incluso buscando una nueva vivienda fuera de la ciudad. En este sentido, el concejal insiste en las cifras ya aportadas anteriormente del informe realizado por el estudio de arquitectura de Fernando Visedo o en las cifras que arrojaba sobre el incremento en el precio del alquiler de algunas calles de la ciudad un estudio elaborado por el Ministerio de Fomento.

El concejal de Urbanismo ha precisado que esta suspensión de licencias para uso turístico de suelo residencial no es el único arma del Ayuntamiento en su política de vivienda, recordando el plan municipal elaborado para tal fin y reclamando también la implicación del resto de administraciones. En este punto fue especialmente crítico con la Junta de Andalucía, recordando dos proyectos (el de la nueva fase de la rehabilitación del Cerro del Moro y el de la segunda fase de Matadero) que llevan meses paralizados a la espera de que la administración regional entregue la documentación para obtener las pertinentes licencias.

Por todo ello, Vila ha vuelto a reclamar al grupo socialista “que vuelvan a sentarse” y cierren un acuerdo con Adelante Cádiz que permita sacar adelante esa suspensión de licencias. “Porque o se está en la defensa de los vecinos o no. Aquí no cabe otra postura”, ha afirmado el concejal.