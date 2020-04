El Colegio de Médicos de Cádiz denuncia la sobreexposición de los profesionales sanitarios al coronavirus

Ante la retirada de dos nuevas partidas de mascarillas ordenada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) al no cumplir las condiciones de homologación para su uso por los profesionales sanitarios y que se habrían distribuido en distintos centros sanitarios de la provincia, el Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) quiere recordar que viene poniendo en evidencia desde el principio de la actual crisis que los profesionales no disponían de equipos de protección individual (EPIs) suficientes para afrontar su elevada exposición al coronavirus Covid-19. "Desgraciadamente, y no es la primera vez, a la falta de suficiencia del material de seguridad tenemos que sumar su ineficacia una vez que ya ha sido incorporado a los equipamientos de los profesionales sanitarios, que de esta forma quedan nuevamente sobreexpuestos al contagio".

Recuerda también que ha "clamado y reclamado a las autoridades" que los profesionales sanitarios sean considerados un colectivo prioritario para la realización de test diagnósticos frente al Covid-19. "Volvemos a exigir la realización de este tipo de test a todos los profesionales y prioritariamente a los que están en contacto con el coronavirus. Resulta de todo punto inverosímil que nuestros médicos, aún hoy, tengan que enfrentarse al Covid-19 sin esos estudios que consideramos absolutamente indispensables para un ejercicio profesional en las máximas condiciones de seguridad".

De este modo, el COMCADIZ vuelve a instar a los colegiados a que denuncien por escrito aquellas incidencias y deficiencias que detecten en el ejercicio de su labor y que puedan perjudicar a la correcta asistencia y, como el caso de los equipos de protección individual defectuosos, a la propia integridad del personal sanitario. "Esta denuncia escrita debe dirigirse a la dirección gerencia de sus centros, de forma simultánea a los servicios de Medicina Preventiva -o a los de Prevención de Riesgos Laborales de su Mutua en caso de ejercicio privado- y al propio Colegio de Médicos", indican desde la institución.

Ante esta circunstancia, desde el COMCADIZ recuerdan y lamentan la alta incidencia que tienen en Andalucía los contagios por coronavirus entre la población sanitaria.

Lamentan también que "la falta de previsión de equipos requeridos para dotar a los sanitarios tengan que padecerla nuestros profesionales" y reclaman que, "de una vez por todas, la labor de la profesión médica y sanitaria en general tenga la consideración que merece y que se haga evidente y palpable en la práctica diaria, en la disponibilidad de medios y recursos y, en definitiva, en el máximo cuidado de la salud de quienes cuidan de la nuestra".