El Colegio de Médicos de Cádiz ha mostrado su rechazo ante la orden dada el 27 de marzo por la que se retrasa la incorporación a la especialidad de residentes que se encuentran realizando su último año de formación.

Esta institución sostiene que los residentes de último año, "cuando culminen la formación reglada que actualmente vienen recibiendo, habrán obtenido y superado todos los objetivos exigibles para ser, a todos los efectos, médicos especialistas".

Desde el Colegio de Médicos afirman que "es unánime la consideración de que la formación MIR que reciben nuestros residentes en los centros sanitarios universitarios en los que desarrollan esta esencial y exigente etapa docente es ejemplar y un referente para otros países y sistemas sanitarios de nuestro entorno".

Recuerdan que la medida que ahora prorroga la contratación de los residentes de último año -"que contradice la línea de actuación expresada por algunas comunidades autónomas, entre ellas la andaluza", según este Colegio- se adopta en el actual contexto de estado de alarma por la pandemia de coronavirus, en el que los médicos en formación, al igual que todo el colectivo médico y sanitario, "vienen aportando una dedicación y un sacrificio personal y profesional extraordinarios, que de ninguna manera merecen una medida tan decepcionante y que no está a la altura ni responde al comportamiento excepcional de nuestros residentes ante esta emergencia".

Señalan que la formación de especialistas vía MIR "supone una alta inversión que no podemos permitirnos perder. Nuestros residentes están altísimamente cualificados y esa capacitación debe ser obligatoriamente valorada en forma de especialización". Añaden que "precisamente la escasa valoración de nuestros médicos es muchas veces el principal motivo que los profesionales alegan para emprender su éxodo a otros países donde esperan obtener una mayor compensación a esta falta de dignificación profesional que aquí reciben". Así, indican que con esta medida, "se abre la puerta a su precarización y a que perdamos profesionales muy valiosos para nuestro sistema, después de darles una alta formación, por no saber o no querer poner las condiciones que los retengan y los estimulen a quedarse”.

El Colegio de Médicos de Cádiz considera igualmente preciso para esta fidelización que los médicos residentes tengan garantizada la continuidad laboral en sus centros una vez accedan al título de especialista.

Así, esta organización exige la incorporación de los médicos residentes de último año a la especialidad por la vía y los plazos contemplados habitualmente. "No corresponder al esfuerzo que nuestros residentes ponen en su labor asistencial, y que redoblan esos días, supone incurrir en un error y, sobre todo, cometer un acto de injusticia y un agravio evidente e intolerable", concluye.