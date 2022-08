Colas e incertidumbre en la estación de Renfe de Cádiz el primer día de los abonos gratuitos

El primer día de expedición de los abonos para viajar gratis en los trenes de Cercanías y Media Distancia desde el próximo 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre generó esta mañana en la estación de Renfe de Cádiz colas, como era previsible, e incertidumbre entre los viajeros de Media Distancia.

Los de Cercanías no tuvieron ni se prevé que tengan problemas porque no deben formalizar sus billetes y podrán acceder a los trenes con la tarjeta convencional. Pero los de Media Distancia, con destino a Sevilla o Córdoba, por ejemplo, tienen que formalizar su billete, es decir, cerrar los viajes en una fecha concreta. Y hasta el día de hoy, al menos en la estación de Cádiz, sólo se permitía hacerlo con un viaje, con el fin de garantizar la fluidez de las colas y el acceso del mayor número de personas a tan ventajosa oferta, según aseguraron a este periódico varios viajeros que les habían explicado en ventanilla. Algunos ya ven venir para el día uno un colapso por overbooking, en el caso de que Renfe no refuerce esas líneas de Media Distancia.

Se notó, sobre todo, el malestar de quienes tienen muy planificados los como mínimo 16 viajes en cuatro meses que se requieren para poder recuperar la fianza de 20 euros a la que obliga el abono. “Nosotros dos hemos pagado 30 euros por persona porque hemos sacado el abono de Cercanías y el de Media Distancia [10 y 20 euros de fianza, respectivamente], tenemos más de 16 viajes ya programados por razones de trabajo y de momento lo único que hemos conseguido es un billete para Córdoba desde El Puerto de Santa María”, se queja uno de ellos.

Un señor que viaja de lunes a viernes a Córdoba y a Sevilla por motivos laborales también lamenta esta circunstancia “que se está dando sólo en Cádiz, porque desde el servicio de atención al cliente nacional me dicen que no es así en el resto de España”, asegura mientras vuelve a ponerse en la cola a intentar cerrar al menos la vuelta.

Otra de las quejas que manifestan algunos usuarios es la falta de informadores de Renfe al pie de las máquinas expendedoras de billetes, “algo imprescindible, sobre todo para las personas mayores que no estén familiarizadas con los trámites digitales que requiere conseguir el abono”, dice otra de las viajeras. La información se está ofreciendo únicamente en ventanillas. Y alguna trabajadora de Adif asumió esa labor hasta donde pudo, pese a que no le corresponde como empleada del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Renfe informó hoy de que ha contratado a 851 nuevos trabajadores (algunos de ellos a través de su filial LogiRail), que cubrirán puestos de atención al cliente tanto en la mayoría de las estaciones del territorio nacional como en el call center [centro de atención telefónica al cliente], como medida de refuerzo de su personal de cara a la adquisición y utilización de los nuevos abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies [antiguos Cercanías de Barcelona] y Media Distancia.

Se trata de un contrato eventual de dos meses, prorrogable en función de las necesidades de la compañía. Los nuevos trabajadores se encuentran en pleno proceso formativo para guiarles en el funcionamiento y contenidos de las actividades en las estaciones, donde la mayor parte de ellos desarrollarán la prestación de los servicios requeridos.

Con todo y pese a estos defectos subsanables, los usuarios valoran el ahorro que les va a suponer esta medida. Una señora que se desplaza todos los días a El Puerto de Santa María a trabajar se va a ahorrar 265 euros en estos cuatro meses, a razón de los 65 euros mensuales que le cuesta el abono con descuento de familia numerosa, según calculó a pregunta de este periódico. Y un viajero que debe trasladarse todos los días a Córdoba y Sevilla por motivos laborales calcula que su ahorro casi llegará a los 1.400 euros.