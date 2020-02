Cogiti Cádiz apuesta porque ingeniería y emprendimiento vayan de la mano

El Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España (SEPE) ha publicado el Informe 2019 del Mercado de Trabajo de Cádiz respecto a los datos de 2018. El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de la provincia de Cádiz –Cogiti Cádiz–, a través de su decano, Domingo Villero, hacen público una vez examinado dicho documento su doble sentimiento de frustración pero también de esperanza respecto a los datos y conclusiones que en el informe se contienen.

Por una parte, Cogiti Cádiz valora que durante el año 2018 se produjo un repunte de actividades económicas relacionadas con campos como la construcción y las industrias navales y aeronáuticas, donde los ingenieros son actores fundamentales. "En este caso son sectores estratégicos de nuestra provincia, que tenemos que seguir potenciando y luchando no solo por su mantenimiento, sino porque vayamos a más", añadió Villero.

Por otra, el decano de Cogiti en cambio mostró el malestar del colectivo ante algunos de los datos del informe, especialmente a los que señalan situaciones como los gastos que tienen que soportar las empresas en contratación, impuestos e inversiones en nuevas tecnologías, la baja productividad y competitividad, la fuerte dependencia de fondos públicos de la Administración y la temporalidad de la contratación.

En este sentido, Villero se remite al mismo informe donde se recogen, elaboradas por expertos, medidas que deberían tomarse; y, desde Cogiti Cádiz, se quedan con una que a su juicio su fomento conllevaría importantes mejoras al problema del desempleo que hay en la provincia de Cádiz: apoyar el emprendimiento y la cultura empresarial. "Sabemos –aseveró Villero– que ya hay iniciativas de este tipo en la provincia de Cádiz, pero está visto que no son suficientes y hay que persistir en ello". El establecimiento de ayudas para la creación de empresas tecnológicas y fomentar la creación de empresas del sector industrial son otras medidas contenidas en el informe y que Cogiti Cádiz, además de saludar su proposición, invita a que se pongan en marcha.

Invertir para atraer a empresas a los polígonos industriales con baja ocupación de la provincia a costes iniciales bajos y que su aportación creciera en función de su actividad o poner en marcha de una vez el polígono de Las Aletas son otras medidas que Cogiti Cádiz secunda, así como iniciativas firmes y tendentes a conseguir el proyecto Zona Franca del puerto de Cádiz y de Algeciras y la zona de Actividad Logística Programada para lograr un fuerte incremento de la actividad y de creación de empleo.

También, desde Cogiti Cádiz, se valora que entre las profesiones con mejores perspectivas laborales de la provincia se encuentren la de ingeniero aeronáutico o las ingenierías Informática, Electrónica, Eléctrica y de Medición de Control.

Para concluir, Domingo Villero dejó la siguiente reflexión: "El valor de la provincia de Cádiz está ahí y, bien administrado, seríamos la vanguardia de España. En lo que a la ingeniería nos concierne, la provincia tiene una serie de potencialidades más allá de los sectores ya conocidos por todos como las industrias naval, aeronáutica, petroquímica o pesada. Somos una provincia donde el sol y el viento no nos falta, y no solo debemos aprovecharlos para el turismo, sino también como fuentes de energía, Para ello necesitamos empresas y, si son de aquí, mejor. Y si son de ingenieros de aquí, mejor aún. Por tanto, hay que redoblar esfuerzos por parte de todos para fomentar la cultura emprendedora. No es una fórmula mágica, pero es una solución a largo plazo para muchos de los problemas que tenemos".