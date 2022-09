Ciudadanos reclama medidas urgentes ante la caída de cascotes en el baluarte de San Roque

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha pedido al equipo de gobierno que tome medidas urgentes ante la caída de cascotes que se produjo la semana pasada en el baluarte de San Roque, con el objetivo de preservar el patrimonio de la ciudad y la seguridad de los viandantes. La portavoz municipal de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha afirmado en nota de prensa que “este incidente es una muestra patente del abandono que sufren las fortificaciones y las murallas interiores de la capital gaditana, competencia del gobierno municipal, por lo que ya no existen excusas para comenzar a actuar inmediatamente antes de que tengamos que lamentar una desgracia personal o de que el deterioro resulte irreversible”. La edil ha hecho hincapié en “el profundo y progresivo abandono del patrimonio que es de exclusiva competencia municipal sin que la ciudadanía perciba progreso alguno en su rehabilitación, excepto señalar a otras administraciones y eludir las propias responsabilidades”.

Valverde ha recordado que “en varias ocasiones le hemos pedido al equipo de gobierno que rehabilite de manera urgente todas las fortificaciones y las murallas interiores que son de competencia municipal en coherencia con las demandas que el Ayuntamiento de Cádiz le ha realizado a Costas para que invierta en la restauración de las murallas exteriores”. “Sin embargo, mientras que el Gobierno central recupera el Plan de Rehabilitación del recinto exterior, aunque tarde y parcialmente, el Consistorio adolece de una parálisis que dura ya siete años, durante los cuales nada ha hecho por el patrimonio de la ciudad”, ha aseverado.

La edil ha denunciado, además, que en marzo de 2021 Ciudadanos llevó a pleno una propuesta para la elaboración del Plan de Patrimonio, a la que el concejal Delegado de Patrimonio alegó que ya estaba elaborado el borrador. “Tras año y medio, además de reclamar que se acelere en su tramitación, recordamos que, entretanto, han de adoptarse las medidas de protección y rehabilitación más perentorias, lo que no se está haciendo. Ejemplo de ello es el baluarte de San Roque y la reciente caída de cascotes, ante la cual, para colmo se han adoptado unas medidas insuficientes, reducidas a la colocación de una valla pegada a la fachada, que no evita el peligro que podría suponer el desprendimiento de nuevos elementos en un lugar muy frecuentado por los viandantes, que además alberga varios negocios y tiene a sus pies un tramo del carril bici”. “Esperemos que no se produzca ningún daño personal, pero, desde luego, esta no es la forma para proteger a las personas que pasan por este lugar a diario, representando esa política de parcheo y desgana que define el trabajo del actual equipo de gobierno”, ha señalado.

Por último, Valverde ha recordado que, además del propio baluarte de San Roque, existen innumerables espacios como las murallas y las bóvedas de San Carlos y San Germán, o el baluarte de Santiago, entre otros, que “reclaman a gritos una intervención urgente para su recuperación”. “El rico patrimonio de la ciudad constituye uno de sus señas de identidad y uno de sus valores, incluido como elemento de atracción de un turismo cultural desestacionalizado. Pero este equipo de gobierno no ha apostado siquiera por su conservación, y aún menos por una revalorización del mismo con el apoyo a iniciativas civiles como la rehabilitación de una típica casa palacio para un uso museístico”.

Valverde ha destacado también “una falta de ambición que provoca una pérdida de oportunidades y que, al final, acabaremos lamentando cuando haya elementos patrimoniales que no se puedan recuperar”, ha manifestado la portavoz de Cs, a lo que ha añadido para finalizar que “no es solo un problema de las murallas y fortificaciones, ya que también se reproducen estos mismos problemas en otros edificios o lugares como Santa Bárbara, el Gran Teatro Falla o el propio Casino Gaditano y su valiosa biblioteca. La parsimonia del concejal del ramo y del propio alcalde demuestra que, a diferencia de lo que considera el grupo municipal Ciudadanos, la conservación, recuperación y uso ciudadano del patrimonio no constituyen prioridad alguna”.