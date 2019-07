Ciudadanos estudiará con técnicos municipales sus propuestas para la Ordenanza de Circulación

La concejala del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz Carmen Fidalgo se reunirá mañana con personal técnico municipal para estudiar las propuestas presentadas al equipo de gobierno, en el pasado Pleno municipal del 26 de julio, para su inclusión en la nueva Ordenanza Municipal de Circulación de Cádiz. "Agradecemos el ofrecimiento de Martín Vila ya que nuestro objetivo es hacer un trabajo constructivo como oposición. Por ello, queremos mejorar el nuevo reglamento de circulación de la ciudad de manera que todos los supuestos estén bien contemplados ante los cambios que se han producido en la movilidad en Cádiz", ha señalado.

Una de las principales preocupaciones para Ciudadanos, según ha señalado esta formación en una nota de prensa, es la regulación del uso de los patinetes eléctricos como vehículos de movilidad personal. Por este motivo, uno de los puntos que se va a tratar en este encuentro va a ser su utilización por menores de 15 años en lugares como plazas, parques o jardines siempre que vayan acompañados de una persona adulta. "El uso como un juguete desvirtúa su concepto ya que estos vehículos están destinados a facilitar los desplazamientos gracias a un modo de transporte ligero y fácil de conducir", ha explicado la edil de la formación naranja. Por ello, desde la agrupación se propone la restricción de su utilización en los espacios reservados a los peatones, ya que "se debe priorizar la seguridad del peatón", además de que es necesario "primar el uso de las bicicletas entre los niños y las niñas por ser un medio más sano y saludable".

Otro aspecto a subsanar, según Carmen Fidalgo, es la distancia de un metro que se debe guardar respecto a la fachada de los edificios, ya que "existen lugares en la ciudad como Tolosa Latour, Loreto o la Zona Franca en los que este punto no se puede cumplir por haber invadido el carril bici algunas aceras". También en materia de seguridad, otro asunto importante es la necesidad de que los patinetes eléctricos usen elementos de seguridad como timbres, luces o elementos reflectantes cuando circulen por vías limitadas a 20 km/h. Además, otro punto esencial que debe incluir la normativa es la sanción como infracción grave o muy grave de la utilización por más de una persona (una persona adulta y normalmente un menor) de vehículos que son unipersonales.

Un asunto que la edil de Ciudadanos también quiere que se resuelva en la Ordenanza de Circulación es la inclusión de los lugares en donde se pueden aparcar los vehículos de movilidad personal. Por ello, ha afirmado Carmen Fidalgo, “agradeceríamos que se indicara de manera expresa dónde sí se pueden estacionar y que no sea por exclusión. Además, se debe tener en cuenta el impacto que tendrá este asunto en la movilidad de personas con deficiencia visual, ya que la normativa solo incluye los lugares en donde está prohibido hacerlo”. Asimismo, ha apuntado que el reglamento debe incluir un anexo en donde se puedan consultar los diferentes límites de velocidad de los vehículos de movilidad personal en las distintas vías "para que sea fácilmente asimilable por las personas usuarias".

Un asunto a corregir de la ordenanza, ha señalado la concejala de la formación naranja, es el "abuso del masculino genérico" en su redacción, por lo que “proponemos la búsqueda de alternativas en su redacción para se use un lenguaje no sexista, algo muy recomendable en el lenguaje administrativo y en lo que queremos incidir desde Ciudadanos, pero que no ha sido tenido en cuenta por el equipo de gobierno, a pesar de que se supone que es una de las motivaciones políticas del equipo de gobierno”.

Asimismo, también ha apelado a la necesidad de realizar campañas publicitarias en la radiotelevisión municipal Onda Cádiz, las pantallas led y los autobuses “para que la ciudadanía pueda conocer los cambios que se van a producir en la ordenanza, de manera que sepan cómo se debe circular por la ciudad”.