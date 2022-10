Ciudadanos critica "la falta de seriedad y tomadura de pelo" de Kichi con los 5 millones de Valcárcel

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha reaccionado este jueves a la ausencia en el remanente líquido de tesorería de la partida de 5 millones de euros que el alcalde prometió en junio para el proyecto universitario de Valcárcel. La portavoz del grupo, Lucrecia Valverde, se ha mostrado especialmente crítica con lo que considera "falta de seriedad y tomadura de pelo del alcalde", que habría usado en plena campaña electoral "fondos municipales para conseguir votos por su propio interés y, después, una vez que se han celebrado las elecciones autonómicas, retirarlos tras conseguir su objetivo".

De hecho, Valverde considera que el hecho de retirar esos 5 millones de euros anunciados responde a otro interés electoral de Kichi, en esta ocasión enfocado a las próximas municipales de mayo de 2023. "Nos preocupa esta improvisación y este electoralismo, que han llevado al equipo de gobierno a proponer unas modificaciones presupuestarias que cuentan con importantes reparos y que solo responden al reparto interno de poder de cara a la campaña electoral, dejándonos sin ese remanente presupuestario en un ejercicio en el que la inflación y la subida de los costes y, en concreto, de la energía, además de la necesidad de ir amortizando la deuda, harían que cualquier gestor mínimamente prudente conservara este remanente de cara a las necesidades reales que pudieran surgir antes de que finalice el ejercicio de 2022".

Incluso dentro de esos 14,5 millones de euros de remanente que se incorporarán al presupuesto para ejecutar una veintena de actuaciones llama la atención Ciudadanos sobre "señuelos electoralistas", señalando en este caso los 5,5 millones de euros para el pabellón Portillo "que solo corresponden a un aparcamiento subterráneo”.

Frente a esas partidas económicas que se debatirán en el Pleno de este viernes, Lucrecia Valverde denuncia que los 5 millones de Valcárcel "desaparecen de las cuentas municipales con una excusa que no corresponde con la realidad, ya que se puede comprometer el gasto y se puede avanzar en el compromiso de gasto en una partida, además de haber concretado esta colaboración". Y por ello, lamenta que "en política todo no vale y con este anuncio y retirada de esta partida de inversión se han rebasado unos límites que no esperábamos que este equipo de gobierno llegara a rebasar".

Insistiendo en sus críticas al alcalde y su gobierno, la portavoz de Ciudadanos confía en que los gaditanos "tomen nota de cómo gestiona, anuncia y trabaja este Gobierno municipal y cómo usa a su antojo y para su propio interés electoralista las herramientas de gestión municipal, los presupuestos y las cuentas públicas".