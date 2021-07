Ciudadanos exige que se repare la pérgola de Santa Bárbara

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado el "deplorable estado de abandono" en el que se encuentra la pérgola de Santa Bárbara debido a "la inacción del equipo de gobierno" y le ha exigido que "acometa de inmediato la restauración de la estructura". La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha asegurado que "en esta semana se va a cumplir un año del desgraciado incendio que destrozó una parte de su estructura y aún no han comenzado las obras para su rehabilitación, lo que demuestra la desidia que tiene el Gobierno municipal para cuidar del patrimonio que es de todos", a lo que ha añadido que "no tiene por qué esperarse a la indemnización de la compañía de seguros". "Es el perfecto ejemplo de su trabajo con la ciudad, a la que se está dejando a la deriva y a su suerte sin que se le realicen las actuaciones de recuperación y adecentamiento de esta instalación que le permitan salir del ostracismo", ha afirmado la concejal de Cs.

Valverde ha manifestado que "no se entiende el enorme retraso que acumula la reparación de esta infraestructura a menos que la intención de este equipo de gobierno sea dejarla morir" tras contar esta estructura con un presupuesto de más de 1,5 millones de euros, algo que, según ha especificado la edil, no tiene sentido debido a que "se encuentra dentro del convenio para la cesión de espacios con la Universidad de Cádiz, por lo que si el Ayuntamiento quiere cumplir con su parte de lo acordado con la UCA debe entregarlo en perfectas condiciones para su uso por la comunidad universitaria". Este aspecto -ha remarcado la concejal de Ciudadanos, "es algo que no se cumple en la actualidad, por lo que nada sabemos de los talleres de investigación y arqueología previstos en el Protocolo con la UCA", por lo que el convenio entre ambas partes "se está viendo afectado por la incompetencia municipal", lo que "tendrá consecuencias negativas para ambas instituciones".

La portavoz municipal ha considerado que "la pérgola mirador no se puede dejar morir por no gustarle al equipo de gobierno o por haberse realizado bajo el mandato del anterior equipo de gobierno". Tal y como ha recordado Valverde, "entre los deberes del equipo de gobierno se encuentran el cuidado y el mantenimiento de todo el patrimonio de la ciudad", por lo que "por este motivo exigimos al concejal competente que asuma sin más excusas su obligación legal y acometa de inmediato la reparación de este espacio público, que desde 2015 ha venido sufriendo el abandono causante del incendio".

La edil de Cs ha señalado que "con independencia de las opiniones acerca de su valor arquitectónico, lo cierto es que la actitud del actual equipo de gobierno es inaceptable y no existe justificación alguna al deterioro de un entorno de tan enorme belleza y potencial", a lo que ha añadido que "no se puede mantener un paseo como Santa Bárbara, que es un balcón privilegiado a la Bahía en tan lamentables condiciones, las mismas de abandono y suciedad que han provocado los dos incendios en la pérgola". Además, también ha indicado que "el Ayuntamiento de Cádiz no ha sabido articular ninguna actuación que sirviera de atractivo para su uso por los gaditanos y los visitantes al ser un espacio abierto con muchas posibilidades que se encuentra infrautilizado". "No se puede tirar a la basura las importantes inversiones que ha tenido que afrontar el Consistorio gaditano porque quien la construyó es tu adversario político. No entramos en el debate de la idoneidad de la construcción, pero una vez que se hizo, se debe de aprovechar en vez de intentar que se caiga por la inacción en su mantenimiento. En una ciudad con escasos recursos y limitados espacios públicos, esta es una actitud que no podemos consentir y los gaditanos no podemos seguir pagando los platos rotos el sectarismo político de este equipo de gobierno", ha finalizado.