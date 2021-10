Ciudadanos reclama que el pliego de transportes de Cádiz sea una prioridad

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha pedido al equipo de gobierno que “ponga como prioridad absoluta dentro de las políticas de movilidad la licitación del servicio de transporte urbano”. La concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo señala que “no podemos avanzar en la peatonalización del casco antiguo y en la implantación de medidas para disuadir el uso del vehículo privado sin que se produzca la renovación de un servicio que ya está obsoleto tanto por su flota como por no cumplir con las necesidades de la ciudadanía gaditana, además de por la cantidad de años que ya se debería haber licitado esta prestación, que es la más esencial junto al pliego de limpieza que maneja el Consistorio gaditano”. Fidalgo, en nota de prensa, hace hincapié en la necesidad de que “Martín Vila y el alcalde sean claros con los ciudadanos, no jueguen más al despiste y pongan encima de la mesa las fechas y su compromiso con un pliego que ni está ni se le espera”.

Fidalgo califica como “un sinsentido” que “se estén planteando propuestas de movilidad a la Unión Europea para el reparto de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuando el Ayuntamiento no es capaz de cumplir con sus obligaciones”. “Nos encontramos con una nueva patada hacia delante dentro de los cambios que necesita la movilidad en la ciudad de Cádiz. Este equipo de gobierno sigue trabajando a base de parches en vez de realizar su labor desde un planteamiento global que permita que todas las medidas se complementen las unas a las otras, evitando así constantes perjuicios a la ciudadanía porque cada una de ellas por separado, como por ejemplo la creación de una zona de bajas emisiones, no tienen sentido si no están complementadas con alternativas reales que ayuden a no usar el vehículo privado”, precisa la concejala de Cs.

La edil de la formación naranja se pregunta sobre “si realmente existe un plan integral de peatonalización de la ciudad de Cádiz, ya que lo único que vemos es que se están tomando medidas puntuales y que tienen a sus vecinos en contra por no haber sido consensuadas, como está sucediendo en Marianista Cubillo”. Así, Fidalgo recrimina que “no se nos está informando de absolutamente nada a la oposición, por lo que le pedimos al señor Vila que se siente tanto con los partidos que formamos parte de la Corporación municipal como con los propios afectados para que se negocie cualquier medida, como es la peatonalización”. Ante esto, ha remarcado que “desde Ciudadanos apostamos por un plan de peatonalización de la ciudad, pero que se haga de forma consensuada y no a base de imposiciones”. Por este motivo, ha indicado que “es necesario que se estudie detenidamente las consecuencias que tiene en el tráfico y en la propia calidad de vida de los vecinos cada vez que se pretenda peatonalizar una calle o crear un itinerario seguro escolar, y no como se está haciendo en la actualidad, que parece que se cierran al tráfico determinadas vías en función de los caprichos o las ideas del concejal de Movilidad”.

Con todo, Fidalgo destaca que “nos parece bien que el Ayuntamiento de Cádiz vaya a solicitar dinero a la Unión Europea para la renovación y la mejora de la accesibilidad de las marquesinas de los autobuses, pero ¿se ha planteado el concejal de Movilidad sacar a concurso el servicio de transporte urbano? ¿De qué sirve contar con unas nuevas paradas si el servicio sigue siendo obsoleto, contaminante y no cubre las necesidades de Cádiz?”. Por todo ello, ha recriminado que “en la ciudad solo avanzan los proyectos que se financian con fondos de otras administraciones, pero los que debe hacer el Ayuntamiento con su propio presupuesto siguen paralizados y sin una fecha para que se ejecuten”. Ante esto, la edil ha finalizado pidiendo al equipo de gobierno “un compromiso real para sacar a licitación el pliego de transporte urbano en vez de seguir avanzando en un plan de movilidad que no será completo hasta que el servicio de autobuses no se renueve y funcione de manera adecuada para fomentar y hacer atractivo el uso del transporte público”.