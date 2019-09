Ciudadanos propone que se elabore un plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Domingo Villero, defenderá en el próximo Pleno municipal una propuesta para que el equipo de gobierno elabore un plan de mantenimiento de las infraestructuras deportivas municipales "con dotación presupuestaria y cronograma de ejecución ante el mal estado de conservación que presentan".

El edil de la formación naranja se ha hecho eco de las innumerables quejas que están realizando los clubes deportivos gaditanos como consecuencia "de la dejadez que ha mostrado el equipo de gobierno en el mantenimiento de las instalaciones deportivas y que ha provocado que muchos de nuestros deportistas se vean perjudicados al no poder utilizar dichas instalaciones". En este sentido, Villero ha resaltado la importancia de que un mantenimiento adecuado "prolonga la vida útil de una infraestructura" y ha advertido que no llevar a cabo dicho mantenimiento ni tener planificación alguna o no tener una dotación presupuestaria y un cronograma claro de ejecución "compromete seriamente la vida de dichas instalaciones".

Para el portavoz de Ciudadanos, este plan de mantenimiento debe estar "consensuado con el personal de las instalaciones y ser conocido de manera pública". Ante esta cuestión, Villero ha declarado que "es imprescindible poner en marcha en todas las instalaciones deportivas unas medidas óptimas y adecuadas para que los deportistas puedan contar con unas infraestructuras dignas para la práctica deportiva. Que se tengan que suspender actividades en verano por la aparición de goteras es una muestra más de la nefasta gestión de las pistas deportivas que está realizando el Ayuntamiento de Cádiz", ha asegurado Villero.

Para concluir, Villero ha resaltado que desde Ciudadanos "apostamos por los deportistas. Hay que dotar a los ciudadanos de las mejores infraestructuras para que puedan realizar actividades saludables". Además, ha añadido que "parece que el Ayuntamiento se ha olvidado de los deportistas a tenor de la multitud de problemas que están apareciendo, por lo que es necesario que haga una apuesta decidida por el deporte".