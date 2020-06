Ciudadanos pide una solución para los vendedores del Piojito

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que otro lunes más, tras el cese de su actividad el pasado mes de marzo, los vendedores ambulantes del mercadillo del Piojito en la ciudad sigan sin tener una solución por parte del Consistorio y continúen con su actividad económica y comercial paralizada a pesar de estar ya inmersos en la fase 2 de la desescalada. En este sentido, la concejal de la formación naranja Carmen Fidalgo ha resaltado que "este colectivo sigue esperando una respuesta del equipo de gobierno. Mientras que en otros municipios esta actividad comercial se ha reanudado al principio de la desescalada, aquí continuamos sin soluciones y estos trabajadores siguen sin poder vender sus productos, con las pérdidas económicas que esto les está provocando".

Para Fidalgo, una de las cuestiones que el Ayuntamiento debe afrontar sobre el mercadillo del Piojito es su cambio de ubicación debido a las restricciones que en la actualidad tienen los mercados ambulantes al aire libre a causa del Covid-19. "Este cambio es una necesidad que llevamos solicitando desde hace mucho tiempo para frenar la incidencia del plástico en la Bahía. No debe ser un cambio provisional, sino un cambio definitivo ya que se aprobó en el Pleno. Se ha demostrado con el tiempo que el paseo marítimo de Puntales-La Paz no es el sitio idóneo para montar el Piojito porque, tal y como llevan muchos años denunciando los vecinos, una buena parte de los plásticos que se usan en el mercado acaban arrojados al mar. Además, este lugar no cuenta con el espacio suficiente para que se puedan cumplir las medidas de distanciamiento social, por lo que es urgente su traslado", ha señalado Fidalgo. A esto ha añadido que "ahora el cambio de ubicación del mercadillo debe ser una prioridad tanto para garantizar la actividad laboral de estos autónomos como para salvaguardar el impacto medioambiental en nuestra ciudad".

La edil ha hecho hincapié en "la poca voluntad que tiene el equipo de gobierno para buscar soluciones a los problemas que aparecen. No es el único sector que ve que la Corporación no es capaz de ser flexible para encontrar alternativas que satisfagan a los autónomos tras unos meses en los que no han podido trabajar". Asimismo, Fidalgo ha afeado que, "una vez más, los municipios de alrededor le llevan la delantera a la capital a la hora de encontrar soluciones. Lo que hace falta es tener ganas para facilitar la reactivación de la economía ahora que estamos viendo la luz al final del túnel que ha supuesto la pandemia del Covid-19".

Por este motivo, Fidalgo le ha pedido al alcalde, José María González, que "escuche a los vendedores ambulantes, ya que ha sido uno de los sectores más perjudicados por esta crisis y necesitan recuperar su actividad cuanto antes para que se recuperen sus economías". Por ello, la edil ha recordado que “tenemos en la ciudad solares vacíos y amplios como el del futuro hospital a donde se podría trasladar el Piojito para que se puedan cumplir con las medidas de seguridad y distanciamiento social para evitar más contagios por coronavirus, por lo que solo es necesario que el equipo de gobierno afronte este problema con la verdadera intención de solucionarlo en vez permanecer inmóvil y seguir alargando los problemas que estos comerciantes vienen sufriendo desde hace semanas por no poder montar sus puestos”.