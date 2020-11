El grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz pide al Equipo de Gobierno que refuerce las medidas de prevención sanitaria frente al coronavirus en la flota de los autobuses urbanos, en consonancia con las restricciones adoptadas en la comunidad autónoma y la reducción del aforo al 50% en el transporte urbano local que ha comenzado a aplicarse este martes en la ciudad de Cádiz. La concejala de Cs en el grupo municipal, Carmen Fidalgo, saluda que el Gobierno municipal haya extrapolado al ámbito local la medida decretada por la Junta de Andalucía para el transporte interurbano, que tiene como objetivo controlar y evitar la propagación de la Covid-19, pero le ha reclamado reforzar la desinfección del interior de los vehículos y aumentar la frecuencia de paso en las horas punta.

Fidalgo se ha referido a tres aspectos concretos. Por un lado, ha apuntado la necesidad de garantizar una mayor limpieza y desinfección de los autobuses urbanos de Cádiz. “Muchos pasajeros usuarios del transporte urbano nos están comentado desde hace tiempo su malestar por la limpieza deficiente de los vehículos, por la desinfección mínima de los elementos comunes como son los asientos y las barras de sujeción, así como por la ausencia de gel hidroalcohólico en la entrada a los mismos”. Para la edil no se entiende que si un comerciante o un hostelero está obligado a proporcionar gel para la desinfección de manos para las personas que quieran acceder al local, un espacio tan pequeño y frecuentado como un autobús urbano no lo ofrezca, lo que considera “una doble vara de medir”. Asimismo, la edil de la formación naranja ha manifestado que “mucha gente que coge el autobús con asiduidad está preocupada porque nunca ha visto a nadie desinfectar el vehículo antes de acceder a él los pasajeros”. En este sentido, vuelve a comparar esta situación con la de los bares y restaurantes, donde están obligados a desinfectar mesas y sillas cuando hay cambio de clientes. “Los autobuses urbanos están en constante circulación durante gran parte del día y el trasiego de personas es constante, por ello, pedimos al Equipo de Gobierno que conmine a la empresa concesionaria a aumentar la frecuencia de desinfección de los vehículos que, por otro lado, desconocemos cual es dicha frecuencia pero por lo que hemos podido constatar y lo que nos traslada las personas usuarias está muy probablemente por debajo de lo que requiere la situación de la pandemia en la actualidad”.

En segundo lugar, la concejala de la formación naranja ha pedido que se aumente la frecuencia de paso de los autobuses en las horas punta del día. Fidalgo ha subrayado que la cadencia de los viajes en el transporte urbano en Cádiz está afectada desde hace meses por la disminución de vehículos en servicio por el coronavirus. Por este motivo, este escenario requiere que “a partir de hoy, con la acertada decisión de reducir el aforo de pasajeros al 50%, se tenga que aumentar la frecuencia del servicio para responder a las necesidades de las personas usuarias, evitar largas esperas y no causar perjuicio a la ciudadanía gaditana que usa el autobús para ir a trabajar o moverse por la ciudad, máxime cuando desde el Equipo de Gobierno se supone que tratan de fomentar el uso del transporte público”. En tercer lugar, el grupo municipal de Ciudadanos pone el acento en el cumplimiento exhaustivo de mantener abiertas todas -no algunas- las ventanillas de los autobuses urbanos cuando el vehículo esté en servicio. “Este es otro de los asuntos que nos traslada la ciudadanía y no es menor; normalmente la mayoría de las ventanillas del autobús están abiertas, pero no todas, y cumplir este extremo es fundamental para evitar los contagios de coronavirus porque estamos hablando de espacios cerrados en los que coinciden un importante número de personas durante un determinado tiempo”.

Por último, la edil defiende que “si se exige a los ciudadanos, a los comercios, a la hostelería, etc, sacrificios y la adopción de medidas estrictas frente al Covid-19, se debe exigir lo mismo a la empresa que tiene concesionado un servicio público tan importante como el transporte urbano”. En esta línea, Ciudadanos ha lamentado que “si se tuviera un servicio digno, unos vehículos modernos en vez de obsoletos, unas líneas bien diseñadas adaptadas a las necesidades de la ciudadanía y un pliego de transportes adjudicado, probablemente la experiencia de moverse en transporte urbano en la ciudad de Cádiz sería más positiva y más segura en términos de salud”.