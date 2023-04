Ciudadanos lamenta que el equipo de Gobierno en Cádiz "tiene mucha prisa" por aprobar el acuerdo regulador

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado este lunes una ronda de contactos con los diferentes sindicatos representados en el Consistorio gaditano con el objetivo de intercambiar impresiones sobre la propuesta del acuerdo regulador de la plantilla municipal y la modificación parcial de la RPT que se debatirán en los próximos días en un Pleno extraordinario. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, se ha reunido en primer lugar con miembros del CSIF, que ya ha mostrado su negativa a este documento, para recoger los argumentos que llevan a esta entidad sindical a tomar esta postura discordante. Valverde ha señalado al finalizar el encuentro que “compartimos con ellos la impresión de que desde Adelante Cádiz se tiene mucha prisa por aprobar el acuerdo regulador en pleno periodo preelectoral, con la connotación que esto supone tras haber tenido hasta ocho años para llevarlo a cabo”.

Ante esto, la edil de Cs ha afirmado que “se pretende aprobar deprisa y corriendo un documento que no contenta ni siquiera a aquellos sindicatos que lo apoyan, pero se ve que existe una enorme necesidad de que se firme para poder venderlo durante la campaña”. Así, un punto en el que Valverde considera que "no se cumple con las expectativas inicialmente marcadas" por los sindicatos es que “no contempla la equiparación salarial de la plantilla municipal, un aspecto que ni siquiera se toca en la propuesta de acuerdo regulador, tan ansiada y demandada por todas las organizaciones sindicales”.

Otro apartado en el que Valverde ha hecho hincapié ha sido en que “no hay un avance real en cuanto a la aprobación e implementación del Plan de Igualdad, ya que el documento solo se limita a hacer una mera mención. No se puede elaborar un Plan de Igualdad sin realizar un primer diagnóstico que se acerque a la realidad”. Sobre este asunto, la portavoz municipal de Ciudadanos ha recordado que “fuimos nosotros, precisamente, los que llevamos al Pleno la necesidad de aprobar de una vez el Plan de Igualdad, dado que el Ayuntamiento de Cádiz debe ser la única empresa de gran tamaño que no ha cumplido con los plazos legales y está por lo tanto fuera de norma al carecer a estas alturas de un Plan de Igualdad”, a lo que ha añadido que “nosotras exigimos que se extendiera a todos y cada uno de los organismos municipales y que también fuera en paralelo al Plan de Igualdad de Oportunidades que debería haberse aprobado para toda la ciudad”. Por este motivo, la edil de la formación naranja ha aseverado que “Adelante Cádiz practica un feminismo de salón ya que no ha sido capaz ni de aprobar un Plan de Igualdad al que está obligado por ley”.

Un asunto vital para Valverde que no se ha cumplido hasta la fecha es “la implantación de la herramienta V Cronos, que permitirá controlar los horarios de entrada y salida de los trabajadores, lo que será imprescindible para establecer el horario flexible del personal municipal y para controlar los excesos de jornadas y otorgar o denegar complementos por puntualidad que están previstos. Por lo tanto tememos que el horario flexible va a quedar solo sobre el papel al igual que va a pasar con el Plan de Igualdad en prejuicio de todos los trabajadores”. Para finalizar, la portavoz municipal de Cs ha asegurado que, “tras ocho años, nos encontramos con un acuerdo regulador que presumiblemente solo se va a aprobar con el apoyo del PSOE en tiempo de descuento, a pesar de que es un acuerdo insatisfactorio. Y a estas alturas no sabemos si se va a acompañar de la propuesta de modificación de la RPT parcial, que se está negociando dado que desde hace meses que se ha renunciado a la aprobación de una RPT total del Ayuntamiento que es lo que nosotras demandamos y que es lo que realmente necesita este consistorio. Por cierto, el partido socialista ha ido aprobando RPT parciales e incluso presupuestos condicionándolos a la aprobación de una RPT total, pero parece haberse olvidado de esta exigencia quizás también por motivos electorales”.