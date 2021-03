Ciudadanos tacha de "inadmisible" el "maltrato institucional" en Cádiz a algunos hosteleros

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, ha criticado este viernes el "maltrato institucional" del equipo de gobierno en Cádiz a algunos hosteleros gaditanos que llevan un año esperando la licencia para abrir la terraza de sus negocios. Es el caso de Andrés Muñoz y Ramón Muñoz, dos hermanos que el 11 de marzo de 2020 solicitaron al ayuntamiento la licencia para la apertura de un bar con terraza junto al nuevo Mercado de La Paz, con quienes Valverde se reunió este jueves en el local que aún no han podido inaugurar.

Los afectados argumentaron con toda la documentación en mano el "calvario" que llevan sufriendo desde principios de 2020. En marzo de ese año pidieron la licencia para abrir el bar -en cuya reforma, acondicionamiento y equipamiento han invertido casi 100.000 euros- con 20 mesas de terraza, espacio en el que se sustenta el grueso de la actividad. Ocho meses después, en noviembre, recibieron la licencia para abrir el bar pero no así la terraza. Al estar prohibido el servicio en barra (en el interior del local no hay espacio para mesas, solo un largo mostrador) no pudieron comenzar su actividad y "desde entonces no han recibido escrito alguno del Ayuntamiento autorizando la apertura de la terraza con 20 u otro número distinto de mesas u otra redistribución posible de acuerdo al criterio de la ordenanza municipal de terrazas", explica Valverde.

Valverde ha lamentado que uno de los sectores económicos de la ciudad más azotados por la pandemia "tengan que sufrir un doble castigo por la lentitud o desidia del Ayuntamiento en la tramitación". La edil ha llamado la atención sobre las "nefastas consecuencias" que desencadena la "gestión incompetente" del gobierno municipal en este caso y que afecta a vecinos del Cerro del Moro y la barriada de la Paz sobre todo. Por un lado, "por el gasto mensual "elevadísimo" que están afrontando estos dos pequeños empresarios con el bar cerrado tras realizar una inversión importante; por otro lado, por no poder crear empleo local ya que la previsión de estos hosteleros era contratar a entre 3 y 5 personas. Y, por último, por los comerciantes del Mercado de La Paz, porque serán los proveedores del bar.

Por todo ello, Ciudadanos pedirá explicaciones y una solución al concejal de Urbanismo, Martín Vila "porque es incomprensible e injusta la demora a la que están sometiendo a los gaditanos que quieren crear empleo y riqueza en una zona de Cádiz que, además, es una de las más desfavorecidas según indicadores socioeconómicos del propio Consistorio". Ciudadanos recuerda la petición de "agilidad en la aplicación de la ordenanza de terrazas" que el partido naranja formuló en el seno de la comisión municipal por el Covid que se creó al principio de la pandemia. En este sentido, Cs avanza que solicitará en el Pleno municipal la implementación de la "declaración responsable" como mecanismo legal para garantizar la agilidad de trámites conforme a la legislación y al respeto de lo que marca la ordenanza.