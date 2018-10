Ciudadanos pide al equipo de gobierno que comience la redacción del presupuesto municipal de 2019

El grupo municipal de Ciudadanos llevará al pleno de este viernes una propuesta para que el equipo de gobierno comience la redacción del presupuesto municipal para el año 2019 e inicie el procedimiento de negociación con los grupos de la oposición a fin de que pueda cumplirse el plazo de aprobación legalmente establecido en el artículo 169.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

La formación naranja también instará al gobierno municipal a que defina las modificaciones en las ordenanzas fiscales para 2019 y, en su caso, ponga en marcha “sin demora” el procedimiento previsto en la Ley para esa modificación.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Manuel Pérez Dorao, califica en un comunicado como “pésima” la gestión de Podemos en materia presupuestara y señala que “es increíble que por tercera vez tengamos que llevar a pleno una moción que tiene como principal objetivo que se cumpla la Ley, algo que parece obvio pero que luego no ocurre”. En este sentido, recuerda que esta formación ya presentó una moción en términos similares en el mes de octubre de 2016 y septiembre de 2017. En la primera ocasión, el equipo de gobierno defendió el punto asegurando que “eran conscientes de los plazos y que no hacía falta que se lo recordasen, que el problema lo tendrían si no se vendía el hotel del estadio”, señala Pérez Dorao.

El edil destaca que en el ejercicio 2018, el Ayuntamiento no aprobó inicialmente el presupuesto, prorrogándose el que hubiera sido aprobado para el año 2016, hasta que fue anulado por el TSJA. “Sólo entonces, y ante la carencia de documento presupuestario que pudiera amparar la acción administrativa, el equipo de gobierno se decidió ha impulsar un presupuesto para el año 2018 que fue aprobado en el mes de julio”, recalca el portavoz.

“Con vistas al ejercicio 2019 será necesario realizar una labor de negociación y consenso para garantizar la redacción de un Presupuesto que cuente con el respaldo de la mayoría del arco plenario, lo que requerirá sin duda una dedicación importante en tiempo”, insiste Pérez Dorao, quien añade que, además, “será necesario realizar algunas modificaciones en las ordenanzas fiscales para su aplicación dentro del ejercicio 2019, circunstancia que obligatoriamente implicará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que la tramitación se lleve a cabo dentro del ejercicio 2018 y que su publicación se produzca antes del inicio del ejercicio 2019”.

Otro aspecto destacado por el portavoz y que resulta “imprescindible” es la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2017, “puesto que el resultado de su ejecución deberá tenerse en cuenta para corregir los defectos y desviaciones que se hayan producido y calibrar las actuaciones del próximo ejercicio”.