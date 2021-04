Ciudadanos reclama al equipo de gobierno de Cádiz que amplíe la oferta de formación del IFEF

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado al equipo de gobierno a que mejore la escasa oferta formativa de la que dispone en la actualidad el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) en comparación con otros consistorios del entorno de la Bahía.

La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha afirmado que “las comparaciones son odiosas pero vemos que otros ayuntamientos, como el de San Fernando, son capaces de ofrecer hasta 147 cursos de formación de distintos ámbitos, mientras que el de la capital solo cuenta con seis cursos en la actualidad, lo que constituye una oferta raquítica y que incumple los objetivos que marcan los estatutos de este organismo municipal”.

La concejal de Cs ha lamentado que el actual equipo de gobierno “haya llevado a la deriva al organismo que debía ser el motor de la recuperación económica del tejido económico de la ciudad. De nuevo nos conduce a un nuevo fracaso, esta vez en materia de formación y, por tanto, de inserción laboral. Causa sonrojo observar al municipio vecino con más de 140 cursos de diferencia con este organismo dependiente del consistorio gaditano”. Valverde ha denunciado que “esto es una nueva muestra más de la paralización en la que se encuentra actualmente el IFEF debido a que ha sido desmantelado por este equipo de Gobierno desde que accedió a la Alcaldía de la ciudad en 2015”. Por ello, la edil ha reclamado que, “ante el caos, la falta de gestión y la paralización que sufre, le damos la bienvenida al nuevo gerente y confiamos que con su perfil profesional consiga reordenar este organismo y darle el protagonismo que los gaditanos merecen a la hora de reactivar las políticas económicas de la ciudad y cumplir con las funciones que el IFEF tiene en sus estatutos, como son el fomento de la actividad económica y la formación orientada al empleo”.

La edil de Ciudadanos ha lamentado que “la ciudadanía de Cádiz no puede ser de nuevo de segunda categoría en relación con las de los municipios de su alrededor, que con los mismos o menos recursos están actuando con una mayor ambición política”. Así, ha resaltado que en San Fernando se están ofreciendo cursos de ofimática, idiomas, apoyo administrativo, contabilidad, gestión de recursos humanos, industria, electrónica o electricidad, entre otras materias. Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento gaditano que actúe y ofrezca “una amplia formación que se pueda desarrollar online”. “La mejor manera de combatir el desempleo es completar la formación de los gaditanos que así lo requieran en nuevas tecnologías, en TICs o digitalización, entre otros ámbitos”, ha añadido.

Ante esto, la portavoz ha recordado que “ya en numerosas ocasiones hemos denunciado que el IFEF se encuentra paralizado a pesar de que debería ser un organismo que se constituyera como el motor de la reconstrucción económica de la ciudad, además de ser responsable no solo de los fondos Edusi, sino también de los futuros fondos Next Generation”. Por este motivo, Valverde ha solicitado al alcalde, José María González, que “se deje de soflamas y de pedir a otras administraciones que actúen y que enarbole la bandera de defensa de su propia ciudad dotando al IFEF de un contenido real y eficiente, en vez de seguir perdiendo oportunidades, como ya ha pasado anteriormente con otras ayudas para planes de empleo que no ha conseguido como la subvención del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo”. Por todo ello, la concejal de Ciudadanos ha insistido en “la petición de una reunión presencial tanto con el regidor municipal como con el concejal de Fomento, Carlos Paradas, para tratar la situación del IFEF, tal y como solicitamos en el último Consejo Rector, y conseguir que salga de su actual estado de parálisis, reunión de la cual aún no hemos tenido respuesta”.