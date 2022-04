Ciudadanos exige al equipo de gobierno que garantice la actividad sociocultural en el Centro El Bidón

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha exigido al equipo de gobierno que garantice el mantenimiento de la actividad sociocultural en el Centro El Bidón, en el barrio de La Laguna, ya que el despido de los cinco monitores que se encargaban de la coordinación de una serie de talleres en el que participaban en torno a 200 personas, ha afectado al normal desarrollo de la actividad. La portavoz municipal, Lucrecia Valverde, ha mantenido una reunión con los trabajadores que han sido cesados de sus puestos de trabajo para conocer su situación, escuchar sus reivindicaciones y mostrarles su apoyo “ante un nuevo atropello de Adelante Cádiz”. “Una vez más, la calamitosa gestión de este equipo de gobierno acaba afectando a los trabajadores municipales, que, en vez de ver reconocidos sus derechos, tal y como les ha indicado la Inspección de Trabajo, son puestos en la calle sin ningún miramiento”, ha manifestado.

Ante esto, Valverde ha resaltado que “de nuevo este equipo de gobierno incurre en la flagrante contradicción de hacer bandera de la defensa de los trabajadores ajenos a la corporación y dejar indefensos a los de sus contratas e incluso, como en este caso, a los que llevan años prestando servicios directamente al Ayuntamiento, cuyos derechos son vulnerados y cuyos intereses parecen no ser signos de protección”. Por este motivo, la edil de Cs considera que, “realmente, lo que vemos es que este equipo de gobierno no tenía ninguna voluntad de mantener los talleres que se imparten tanto en el Centro El Bidón como en el Centro Integral de la Mujer, por lo que ha buscado la primera excusa posible para eliminarlos, a pesar de que esta decisión afecta a unos 500 usuarios que se quedan sin alternativas para poder realizar estos talleres”.

La portavoz de la formación naranja ha asegurado que “los usuarios de estos talleres no se pueden permitir pagar por estas actividades en academias privadas con un coste mucho más oneroso, por lo que lo que se está eliminando es un servicio público con una enorme implantación y aceptación, tal y como se puede comprobar con las listas de espera que existen, además de una actividad con un enorme componente socializador, sobre todo en determinadas edades en las que se debe apostar por un envejecimiento activo de la población, cuyo programa se queda vacío de contenido”. A todo esto, también ha añadido “el enorme valor que supone para la ciudad contar con un servicio público impartido por monitores con tan alta cualificación, teniendo algunos de ellos más de 20 años de experiencia en la materia, por lo que vemos que este Ayuntamiento está tirando por la borda el trabajo de tantos años”.

De fondo, ha indicado Valverde que “tanto desde Ciudadanos como los propios monitores tenemos el temor de que el fin último del equipo de gobierno es acabar externalizando este servicio, como ya ha sucedido con otros en el Ayuntamiento, a pesar de mostrarse como firmes defensores de los servicios públicos, algo que, viendo sus actuaciones, no se sostiene”. Por todo ello, la concejal de Cs ha pedido que “la Fundación Municipal de Cultura haga una apuesta real y firme por el Centro Cultural El Bidón, que se encuentra en una zona como la del barrio de La Laguna que carece de servicios de este tipo. A pesar de que no se hace ninguna publicidad de los talleres ni se muestra ningún apoyo institucional, estos funcionan muy bien y existen listas de espera. No comprendemos que se quiera dejar morir a este espacio mientras que se quiere hacer bandera de la rehabilitación de los antiguos depósitos de Tabacalera con cargo a los fondos Edusi para la apertura de un nuevo centro sociocultural. No tiene ningún sentido y nos tememos que su intención real es que languidezca para hacer después propaganda con la apertura de los depósitos de tabaco”.