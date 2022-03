Ciudadanos cree que el enfrentamiento en el equipo de Gobierno de Kichi puede responder "a una mera táctica electoral"

El Grupo Municipal de Ciudadanos contempla "con escepticismo esta supuesta crisis de gobierno" que se ha producido a raíz de la presentación del borrador de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Cádiz.

La portavoz de Cs, Lucrecia Valverde, consideran que este enfrentamiento "puede responder a una mera táctica electoral a poco más de un año de las elecciones si se tiene en cuenta la situación generada entre Adelante Andalucía y Unidas Podemos a nivel andaluz. En todo caso, este hecho nos parece una absoluta irresponsabilidad por parte de ambas formaciones, Ganar Cádiz y Adelante Cádiz".

A juicio de la portavoz, la formación que lidera Martín Vila (Ganar Cádiz) "tiene delegaciones tan importantes y tan necesarias como Vivienda, Asuntos Sociales, Medio Ambiente -que tiene la tarea pendiente de la aprobación del contrato de limpieza y basura- y Urbanismo y Movilidad -que también tiene pendiente de presentar de una vez por todas el pliego de transporte urbano-".

A ciudadanos le llama "enormemente la atención que delegaciones tan necesarias no hayan sido previamente consultadas, ya que dicen que no se han consultado las necesidades que tienen". De este modo, Valverde tiene claro que esas delegaciones "van a seguir funcionando pésimamente, tal y como estaba sucediendo hasta ahora. No vamos a tener nuevas promociones de vivienda pública, ni contrato de transportes y Cádiz seguirá estando sucia y con unos servicios de limpieza caros, deficientes y una maquinaria obsoleta".

Por ello, Lucrecia Valverde ha añadido que si el equipo de gobierno no confía en los delegados de Ganar Cádiz para la elaboración de los presupuestos, "lo que deben de hacer de forma responsable es romper con ellos y haberle dado esas delegaciones a otras personas de su confianza. Al final, el resumen de esta situación es que el alcalde no ha tenido liderazgo alguno, ya que su deber es poner a un equipo cohesionado a trabajar en mejorar las condiciones de la ciudad".

Ciudadanos incide que desde su punto de vista, "no nos interesan las peleas de precampaña electoral. Por ello, nos parece escandaloso que no se haya consultado, como así manifiestan, a los miembros de dichas delegaciones tan relevantes para en los presupuestos solucionar los problemas de dichas áreas. Nos tememos mucho que este desgobierno va a continuar, máxime cuando nos encontramos con un PSOE entregado y presto a suplir cualquier necesidad y a tapar cualquier grieta en el gobierno".