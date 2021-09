Ciudadanos denuncia que el equipo de gobierno no contesta a sus ruegos y preguntas

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado la opacidad del equipo de gobierno al no cumplir con su obligación de contestar a los ruegos y preguntas que la formación naranja realiza en cada Pleno municipal. La portavoz de Cs, Lucrecia Valverde, ha trasladado que "durante todo el mes se trabaja en recoger las peticiones y los ruegos de las distintas asociaciones de vecinos de la ciudad, colectivos o ciudadanos particulares que nos muestran sus preocupaciones o problemas, pero nos topamos con el casi absoluto silencio y ninguneo de este Gobierno municipal al no darnos respuesta de casi nada". La edil ha señalado que "esto constituye una muestra más del desprecio que el equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, tiene hacia la labor de la oposición, ya que se continúan poniendo trabas continuas a nuestro trabajo fiscalizador y propositivo, imprescindible en toda sociedad democrática".

Valverde ha resaltado que "contabilizamos ya unas 40 cuestiones que, entre ruegos y preguntas, no han sido contestadas por este equipo de gobierno, que parece creer que con su silencio va a conseguir ocultar su desidia y su nula gestión en asuntos tan básicos como el mantenimiento urbano, la limpieza, los proyectos fallidos en seis años de gobierno, el empleo, el mantenimiento de parques y jardines o las obras que necesita la ciudad, todos ellos imprescindibles para su buen funcionamiento”. La concejala ha recordado que, "cuando planteamos todos estos ruegos y preguntas, lo que hacemos es servir de correa de transmisión entre las asociaciones y colectivos que nos expresan sus inquietudes y el propio Ayuntamiento, más si cabe cuando no paran de expresarnos que no existe un contacto eficaz y la participación ciudadana está cada vez más olvidada por un equipo de gobierno que trabaja de espaldas a la ciudadanía".

Por este motivo, la portavoz municipal ha lamentado que "el equipo de gobierno cree que con esta mala práctica, a la que no nos va a acostumbrar, torpedea y dificulta nuestra labor como oposición municipal, cuando lo que de verdad está haciendo es no dar la cara ante su propia ciudadanía, que no para de pedirle explicaciones sobre los problemas que sufre y su nefasta gestión". Ante esto, Valverde ha censurado que "no paran de poner palos en las ruedas a las asociaciones y los colectivos que no son afines, mostrando así un comportamiento sectario con todo movimiento ciudadano que no sigue sus consignas".

La edil de Cs ha criticado que "este equipo de gobierno alardea de poner al ciudadano en el centro de sus políticas, pero continúa demostrando con su ninguneo a la oposición que sólo trabaja para sus adeptos, alejándose cada vez más de una ciudadanía que demanda la asunción de responsabilidades tan básicas como las de mantener la ciudad en buenas condiciones, por lo que ya se ha cansado de que se le intenten ocultar los graves problemas que sufre Cádiz, a los que este Gobierno municipal no es capaz de ponerles una solución".