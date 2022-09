Ciudadanos asegura que hay "poco que celebrar" en la semana de la movilidad

El grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Cádiz ha criticado al equipo de gobierno que en la semana destinada a promocionar la movilidad en la ciudad "hay muy poco de lo que presumir y mucho que reclamar". Así de contundente se ha mostrado la concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo, que ha recordado al concejal de Movilidad, Martín Vila, que "los ciudadanos siguen esperando un pliego de transporte después de años y años reclamándolo de todas las maneras posibles", a lo que la edil ha añadido que "no podemos promocionar la movilidad con una flota de autobuses vieja, obsoleta y, sobre todo, muy contaminante con el medio ambiente, además de tener unas líneas con unos recorridos que no se adaptan a las necesidades de los vecinos y vecinas de esta ciudad". Fidalgo ha afeado a Vila que "evidentemente será el alcalde del próximo mandato quien esperemos que firme el contrato ya que este equipo de gobierno no ha sido capaz en ocho años de sacar este pliego adelante, uno de los contratos junto con el de la limpieza viaria de la ciudad, el cual también seguimos esperando, más importantes y de mayor necesidad para la población".

Por otro lado, la concejala de Cs ha recordado al equipo de gobierno que "celebran la semana de la movilidad cuando, sin embargo, nos encontramos con una ciudad caótica en esta materia. Tienen en pie de guerra al colectivo de taxistas, que, además de reivindicar mejoras para el gremio, ven como día a día este equipo de gobierno le pone más trabas a su trabajo diario. También están recibiendo el descontento y la desesperación de los transportistas, por lo tanto no hay ningún éxito en movilidad con los profesionales que cada día se dedican a ella ya que no se están aportando soluciones eficaces para poder llevar a cabo sus tareas ante las dificultades que tienen tanto para poder encontrar plazas de estacionamiento destinadas a la carga y descarga, la escasa vigilancia policial en estos lugares y los problemas que tienen para desplazarse por el interior del centro histórico, teniendo en cuenta que deben mover grandes cargas para realizar las entregas, así como los obstáculos con los que se encuentran los comerciantes, por ejemplo los del mercado de abastos del centro, ya que no se les facilita el acceso al centro a los usuarios para que puedan realizar sus compras".

En la semana de la movilidad, Fidalgo ha recordado que "somos de las pocas ciudades europeas que aún no tiene un servicio de alquiler de bicicletas. Si la intención de este equipo de gobierno es apostar por la movilidad sostenible es indispensable facilitar el uso de estos vehículos de una manera asequible y accesible en toda la ciudad, ya que todo el mundo no tiene ni las posibilidades ni el espacio suficiente para tener una bicicleta con la que desplazarse por la ciudad". Sobre este asunto, la edil de Cs ha recordado que "este servicio ya cuenta con la financiación de los Next Generation, pero poco más sabemos del plan que maneja el Ayuntamiento de Cádiz para su puesta en marcha, el número de bicicletas que se van a disponer, los precios, el sistema o los puntos en donde se van a poder estacionar las bicicletas", a lo que ha añadido que "tenemos el temor de que, una vez que se ha obtenido la financiación, esta se acabe perdiendo por no cumplir con los plazos establecidos para su licitación, lo que sería una cuestión gravísima y una nueva muestra de falta de diligencia de este equipo de gobierno".

Con todo, Fidalgo ha reclamado a Vila que "no elabore un plan de movilidad para la ciudad de espaldas a la ciudadanía. En una cuestión tan sensible para la ciudad es imprescindible alcanzar un consenso entre todos los agentes sociales para que no se vuelva un lugar incómodo para vivir y para disfrutar de él". Para finalizar, la edil ha señalado "que apoyamos la necesidad de avanzar en materias como la peatonalización y la reducción de emisión de gases contaminantes por parte de los vehículos privados, pero es el Ayuntamiento de Cádiz quien debe dar los pasos oportunos para ofrecer alternativas a partir de un renovado y reforzado transporte público. No se le puede pedir a la ciudadanía que deje de usar el coche y mantener la ciudad con un pliego obsoleto y caducado, al igual que no se le puede pedir que use la bicicleta si no se le ofrecen alternativas para facilitar su uso, así como hacer un esfuerzo para que estas sean utilizadas por el mayor número de personas. Una vez que haga su trabajo de forma seria y coherente, empezaremos a creernos que este equipo de gobierno quiere mejorar la movilidad de la ciudad".