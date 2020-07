Ciudadanos pide que se celebre un Pleno municipal para debatir sobre la situación de las personas sin hogar

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz va a defender en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el viernes 31 de julio, una propuesta para que se celebre una sesión extraordinaria en la que la Corporación trate la situación del sinhogarismo en la ciudad, ya que, según ha señalado la concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo, "este problema social tan grave se está cronificando debido a que el equipo de gobierno no ha sido capaz de poner en marcha medidas eficaces que sirvan de solución, por lo que todas las formaciones políticas debemos buscar un consenso y soluciones para que todas las personas puedan contar con un hogar que puedan habitar". La edil ha lamentado que "tenemos desde 2018 un Plan de Inclusión Social que, a fecha de hoy, todavía no se ha cumplido. Al revés, la situación en la ciudad está empeorando, ya que la falta de vivienda y empleo está provocando que se estén creando asentamientos sin control en diversos puntos de la ciudad sin que el alcalde haga nada para remediarlo”.

Junto a esto, la propuesta de Ciudadanos también incluye la necesidad de elaborar de manera urgente un plan de contingencia sociosanitario ante los posibles rebrotes del Covid-19 que se puedan producir. "El aumento en el número de casos de contagios que se está produciendo a nivel nacional nos obliga a prepararnos con la mayor antelación posible a las vicisitudes que se puedan plantear por la pandemia. Ya contamos con la experiencia del trabajo que se realizó en el Centro Náutico Elcano, una labor que se quedó a medias porque muchas personas sin hogar prefirieron quedarse en la calle en pleno confinamiento, por lo que el Ayuntamiento está obligado a poner en marcha todos los mecanismos oportunos para seguir atendiendo a estas personas salvaguardando su seguridad si se tuvieran que implantar nuevas restricciones a la ciudadanía por el coronavirus", ha señalado Fidalgo, que también ha añadido que "es necesario un trabajo perfectamente planificado y no acudir a la improvisación, que es a lo que estamos acostumbrados con este equipo de gobierno. Ya disponemos de la experiencia de la primera ola del Covid-19, por lo que ya sabemos a lo que nos enfrentamos y debemos implantar las medidas adecuadas para proteger la salud de las personas sin hogar”.

La concejala de Ciudadanos ha resaltado que uno de los ejemplos de la gravedad de este problema es el incendio que se produjo en la pérgola-mirador de Santa Bárbara. "Por suerte, no hubo que lamentar ninguna víctima, pero sí lamentamos la constante dejadez del Ayuntamiento de Cádiz en sus funciones al no saber cortar este asunto de raíz ofreciendo soluciones y alternativas a las personas que allí pernoctaban", ha remarcado. Asimismo, ha afirmado que, tras el desalojo, "tampoco se está trabajando en aportar soluciones duraderas para que estas personas puedan abandonar la calle. Una vez más se ha puesto un parche, pero el problema sigue presente, por lo que es necesario empezar a plantear otra serie de políticas mucho más efectivas que las actuales". Fidalgo también ha afirmado que "esta situación es similar a la vivida con la desescalada en el albergue montado en el Centro Náutico Elcano, ya que estas personas han vuelto a la calle, por lo que este recurso solo ha sido temporal y no ha servido para que puedan contar con un techo definitivo".

Con todo, la edil ha manifestado que "nos resulta paradójico que la gran bandera de este equipo de gobierno, como iba a ser el cambio en el trato con las personas sin hogar, se está convirtiendo en uno de los mayores incumplimientos de su política, ya que esta situación se está agravando cada vez más sin encontrar soluciones factibles”. Por ello, Fidalgo ha finalizado diciendo que, "tras comprobar la improvisación del equipo de gobierno, queremos que se realice un trabajo perfectamente planificado para que las personas sin hogar no estén expuestas a los riesgos del Covid-19 mientras que entre todos empezamos a articular políticas efectivas para acabar con el sinhogarismo".