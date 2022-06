Ciudadanos denuncia que Kichi sigue "impasible" ante la situación de los trabajadores de Mersant

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado que el equipo de gobierno de José María González Kichi sigue impasible ante la "desesperante" situación de los trabajadores de Mersant, que en menos de quince días sumarán su sexta nómina sin cobrar. En este sentido, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, recuerda en nota de prensa que “el conflicto con los trabajadores de los servicios de vigilancia de los edificios municipales sigue sin ser una prioridad para este equipo de gobierno”, a lo que añade que “es incomprensible cómo un asunto que podemos considerar de extrema gravedad no se ha zanjado y el Gobierno local sigue sin garantizar ni la prestación eficiente de los servicios que mantiene externalizados ni la protección de los trabajadores, que son las verdaderas víctimas de este conflicto”.

Ante esta situación, la edil de Cs reprocha a Adelante Cádiz que, “sorprendentemente, los mismos que durante las campañas electorales se dejan la voz hablando sobre los derechos de los trabajadores, son los mismos que son incapaces de solucionar el problema con Mersant”. Valverde condena la actuación del Consistorio con la plantilla de vigilancia, ya que “cuando contactamos con el Ayuntamiento para conocer la situación de las 40 familias que llevan seis meses sin cobrar, no aportan otra solución que no sea la de sugerir que vayan a Asuntos Sociales”. “Es indignante que este equipo de gobierno no sea capaz de sacar un pliego dotado económicamente para solucionar este problema, cuando en otras muchísimas administraciones han tenido esta dificultad y en todas se ha solucionado”, asevera.

La portavoz de la formación naranja indica que actualmente "se encuentran desprotegidos edificios como los del Gran Teatro Falla, los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, las dependencias de Asuntos Sociales o el Baluarte de la Candelaria, entre otros, lo que ya está suponiendo problemas de incidentes como los que han sucedido en Asuntos Sociales, encontrándose los funcionarios municipales totalmente desprotegidos por culpa de la desidia municipal”. Por este motivo, exige que “ya que no han sido capaces de resolver el contrato, que redacten un pliego para que las empresas solventes del sector que pueden garantizar la prestación del servicio y el abono de los salarios a los trabajadores se interesen y concurran a esta licitación”.

Con todo, y ante una situación que califica como “trágica”, Valverde manifesta que “hemos estado callados por lealtad, pero ya no vamos a consentir más esta situación, que está afectando tanto a la plantilla como al propio Ayuntamiento. Ya que no son capaces de proteger a sus propios trabajadores, a pesar de que no paran de repetir de que solo la izquierda protege los derechos sociales, aunque este discurso ya no se lo cree nadie, que al menos sean diligentes para proteger sus propias instalaciones”.

“Ningún gaditano que conozca la gestión del equipo de gobierno compra ya sus mensajes, ya que se suman muchos ejemplos como los de la desprotección que sufren los colectivos sociosanitarios que se encuentran en el edificio de la calle Medina Sidonia o la finalización de los programas de envejecimiento activo, la mujer o de actividades socioculturales en el barrio de El Pópulo, que no solo ha dejado sin trabajo a monitores con una excelencia más que demostrada durante más de 20 años, sino que ha dejado sin oferta formativa a las personas que podían acceder a estos talleres de una forma económica. Esto es una muestra más de una deriva que no tiene fin, no sabemos si el alcalde del cambio tiene enfadado a medio Cádiz, pero desde luego tiene hundidos a los trabajadores de sus contratas y ya vemos lo que le importa", finaliza.