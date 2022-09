Ciudadanos Cádiz pedirá en el Pleno que se declare como prioridad la rehabilitación del castillo de San Sebastián

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz solicitará en el próximo Pleno municipal, que se celebrará viernes 30 de septiembre, que se declare que la rehabilitación y recuperación del uso del Castillo de San Sebastián como una prioridad para la ciudad. La portavoz del grupo municipal, Lucrecia Valverde, ha afirmado que "el Castillo de San Sebastián, la mayor fortaleza de la ciudad de Cádiz y que podría constituir su emblema, es también el símbolo de los sueños frustrados, de los proyectos inacabados y del despilfarro de un espacio de 40.000 metros cuadrados. Constituye un Bien de Interés Cultural cerrado al uso desde hace años y el desacuerdo entre las administraciones llega a tal extremo que, no solamente se ha dejado de aprovecharse su enorme potencial, sino que el grado de deterioro del conjunto comienza a ser irreversible".

En este sentido, la concejal de la formación naranja ha hecho hincapié en que "tras el fracaso del proyecto presentado por el Ayuntamiento y la UCA para la creación de un espacio dedicado a la ciencia, con un coste de 27 millones de euros, que no ha obtenido la aprobación para su financiación con cargo a los Fondos Next Generation, ninguna administración plantea un nuevo proyecto viable ni asume la responsabilidad de su conservación y custodia". De esta manera, Valverde ha recordado que "existe una absoluta confusión acerca de la titularidad y del uso de la fortaleza que permite a todas las administraciones eludir la responsabilidad de su conservación". Ante esto, la edil ha señalado que "hemos asistido atónitos durante los últimos días al cruce de declaraciones entre la Dirección General de Costas y el concejal de Patrimonio, Paco Cano, sobre qué administración debe liderar la recuperación del castillo en vez de ponerse las dos instituciones a trabajar de una vez para que este monumento no sufra más el estado de abandono en el que se encuentra".

Por este motivo, Valverde ha resaltado que el objeto de esta propuesta es "abordar este asunto desde la lealtad institucional y poner fin a una inercia que deja a la ciudad inerme ante la pérdida de uno de sus principales valores patrimoniales", por lo que ha añadido que "creemos oportuno un pronunciamiento plenario unánime acerca la necesidad de dar absoluta prioridad a la recuperación del conjunto". Una actuación que la portavoz de Cs ha calificado como "urgente", además de la necesidad de "clarificar el reparto de responsabilidades y presentar un proyecto de financiación compartida y viable que también recoja el uso que se le va a dar al castillo para que no se vuelva a tirar una importante inversión, tal y como sucedió en 2012".

Por todo ello, la moción de Cs recoge, según ha detallado Valverde, tanto "instar al Gobierno central para que clarifique la titularidad de la fortificación y comprometerse con su financiación como solicitar al Ayuntamiento de Cádiz que lidere su recuperación y presente un proyecto de explotación en el que se compatibilice su pasado uso militar con su entorno natural e, incluso, se explore la posibilidad de una financiación público-privada, además de contemplar una reserva presupuestaria de cinco millones para demostrar su compromiso con la financiación de la rehabilitación de este monumento y que sirva para exigir su implicación al resto de administraciones". "Las palabras se deben demostrar con hechos y es el momento de que tanto el Gobierno central como el Ayuntamiento de Cádiz den un paso al frente si es verdad que están tan preocupados por el patrimonio de la ciudad. Si no lo hacen, volverán a darle la espalda a uno de los máximos valores de la capital gaditana y serán los culpables de su irremediable pérdida si no se actúa a tiempo", ha finalizado Valverde.