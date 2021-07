Ciudadanos pide al Ayuntamiento de Cádiz que refuerce la vigilancia nocturna por el COVID-19

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado al equipo de gobierno que, debido al aumento de la incidencia del Covid-19, refuerce a través de la Policía Local y Protección Civil la vigilancia nocturna y que extreme las medidas de seguridad para evitar que siga la propagación del coronavirus en la ciudad, que ya se encuentra en riesgo extremo de contagios. La concejala de la formación naranja, Carmen Fidalgo ha hecho hincapié en que "el número de positivos está en alza en las últimas semanas, concentrándose en su mayoría en los más jóvenes, por lo que es necesario que se amplíen los dispositivos de vigilancia de las zonas de la movida para evitar que se produzcan concentraciones como las que ya se están pudiendo ver en lugares como la playa de La Caleta o en el Paseo Marítimo, en los que no se están respetando las medidas de distanciamiento social".

La edil de Ciudadanos ha puesto encima de la mesa la necesidad de "implantar medidas ágiles e inmediatas ante la nueva situación que se está produciendo con el inicio del verano y el aumento de la movilidad para evitar y frenar la quinta ola en la capital o, al menos, que pase con la menor incidencia y haciendo el menor daño posible”, a lo que ha añadido que "aunque seguimos en nivel de alerta 1 y la situación aún no está descontrolada, la recuperación económica pasa por el control de la pandemia para intentar volver a la normalidad, por lo que no nos podemos permitir que el coronavirus vuelva a propagarse con fuerza en un momento crítico para nuestro futuro al estar muy avanzada la campaña de vacunación". La concejala ha recalcado que, a pesar de que es necesario reforzar la seguridad y hacer hincapié en el ocio nocturno, "queremos poner en valor la concienciación de la mayoría de los jóvenes, que están respetando todas las medidas para hacer frente a la pandemia, ya que son una minoría los que están provocando esos repuntes". A esto ha sumado Fidalgo que “también los positivos se concentran en esta franja de edad debido a que el proceso de vacunación no ha abarcado a los más jóvenes”.

Fidalgo ha resaltado que el propio Ayuntamiento de Cádiz puede trabajar, en lo que a sus competencias corresponde, en "intentar frenar y controlar que no se produzcan más contagios en los espacios públicos, por lo que le pedimos que haga lo que esté en sus manos para evitar que los datos se sigan disparando, salvaguardar el turismo de estos meses y permitir la recuperación de la economía economía local ya que los negocios pequeños son los que más han sufrido a causa de esta crisis social y sanitaria, por lo que necesitan encontrar ya la luz que ponga fin a estos casi dos años de pandemia". “En la provincia de Cádiz tenemos el ejemplo de municipios costeros y turísticos como Conil y Tarifa en los que la pandemia se ha descontrolado en los últimos días a consecuencia de la falta de control en el ocio nocturno, por lo que no queremos que Cádiz sea la siguiente localidad en la que la pandemia se desboque, con la amenaza de que la ciudad se pueda cerrar perimetralmente y que se clausuren los negocios no esenciales, lo que sería un golpe durísimo para la ciudad en un momento en el que crece la actividad económica. Por eso, debemos poner en marcha todas las medidas oportunas antes de que sea más tarde”, ha indicado.

Por último, la concejala de Ciudadanos ha realizado un llamamiento a "la responsabilidad de la ciudadanía, que se cumplan y extremen todas las medidas de seguridad, como el uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado frecuente de manos o la utilización de geles hidroalcohólicos para conseguir que entre todos derrotemos al coronavirus y podamos volver a la normalidad cuanto antes". "Que la pandemia se acabe es una cuestión de todos, por lo que ahora, que estamos cerca de conseguirlo gracias a la vacunación, es el momento de seguir extremando las precauciones por el bien de todos", ha finalizado.