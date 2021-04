Ciudadanos critica que el Ayuntamiento de Cádiz no ceda un local digno para Esclerosis Múltiple

La concejala del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz Carmen Fidalgo ha lamentado la situación que está sufriendo la Asociación Esclerosis Múltiple de Cádiz Joaquín Argente por las malas condiciones que tiene el local cedido por Procasa en el que está instalada desde 2018. Fidalgo, tras una reunión que ha mantenido con miembros de esta entidad, ha afeado que "asociaciones que luchan por mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades degenerativas y crónicas encuentren tantas trabas por parte de este equipo de gobierno para encontrar un local digno y en condiciones óptimas para realizar labores imprescindibles para sus usuarios".

En este sentido, la edil de la formación naranja ha asegurado, tras visitar el actual espacio que ocupan dentro del local en el que se encuentran, que "es lamentable observar como entidades sin ánimo de lucro con la única finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que sufren una enfermedad tengan que realizar sus labores en un espacio que, además de ser compartido con otras dos entidades, no dispone de estancias tan esenciales como un cuarto de baño". Ha añadido que "el actual local en el que se encuentra no es digno para una asociación como la de Esclerosis Múltiple, ya que está plagado de humedades, además de que en más de una ocasión han sufrido inundaciones de aguas sucias". La edil ha sumado a la situación precaria en la que se encuentran las estancias de la asociación que "disponen de un espacio muy reducido, una sola habitación, por lo que les resulta imposible realizar actividades esenciales para desarrollar su labor con todas las garantías".

Fidalgo ha resaltado que la asociación lleva activa desde el año 2015 y que fue en el año 2018 cuando se le cedió este espacio dentro de un local de Procasa. "Llevan años solicitando al Ayuntamiento un espacio digno en donde poder trabajar con total comodidad, lo que redundaría en beneficios para estas personas que sufren una enfermedad degenerativa, pero parece que este equipo de gobierno no es capaz de atender ni esta necesidad tan básica de una asociación que hace una gran labor e imprescindible con estas personas", ha manifestado y ha apuntado que otras entidades, como Espina Bífida e Hidrocefalia y Fibromialgia, también sufren esta situación y están a la espera de un local igualmente óptimo para sus necesidades.

De esta manera, la concejala de Ciudadanos ha reivindicado la necesidad, ante este tipo de situaciones, "de la publicación en el Portal de Transparencia del listado completo de locales municipales y de sus organismos autónomos y empresas para que sepamos los espacios públicos que están cedidos a las diferentes entidades, algo que actualmente no realiza y que serviría para saber quién ocupa cada local y la disponibilidad que existe, tal y como solicitamos en Pleno; propuesta que fue aprobada y guardada en un cajón como ya nos tienen acostumbrados".

La edil de Ciudadanos ha insistido en que el Consistorio gaditano "no puede seguir abandonando a este tipo de asociaciones que ejercen una labor tan necesaria en nuestra sociedad, yendo más allá de donde llegamos las administraciones Públicas. Es algo que no entendemos de un equipo de gobierno que defiende la igualdad de oportunidades, pero que, a las primeras de cambio, da la espalda a estas entidades sociosanitarias dándoles locales que no son los adecuados para que puedan realizar su trabajo, con el perjuicio que esto supone para la calidad de vida para las personas a las que atienden". Una situación que Fidalgo ha contrapuesto con la de "otras entidades afines al equipo de gobierno que sí han encontrado una rápida solución a sus problemas para conseguir un local". Por ello, la concejal ha pedido al equipo de gobierno que "abandone la propaganda para hablar de igualdad social y trabaje de verdad por entidades como la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple, Espina Bífida e Hidrocefalia, y Fibromialgia, que realizan una labor indispensable e encomiable en nuestra sociedad".