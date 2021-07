Ciudadanos lamenta "otro curso perdido" por el Ayuntamiento de Cádiz al no licitar los servicios de limpieza y transporte urbano

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que el equipo de gobierno se vaya de vacaciones este mes de agosto sin haber sacado adelante las dos licitaciones más importantes que debe gestionar: la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, y la del transporte urbano. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha asegurado que, “con el alcalde a la cabeza, el Gobierno municipal vuelve a suspender en las competencias básicas para el buen funcionamiento de la ciudad, como son la limpieza, el mantenimiento y la movilidad". "El Consistorio se encuentra sumido en una absoluta parálisis en la gestión de los servicios esenciales, se olvida de cumplir como Administración local pero sí se consagra como aparato de propaganda con otros asuntos que son fáciles de ejecutar, como son el cambio de nombres de las calles o el quitar y poner placas, en vez de darle un mínimo apoyo a cubrir las necesidades de la ciudadanía, que comienzan por tener espacios públicos limpios y bien mantenidos para poder disfrutar de ellos y poder moverse con facilidad por la ciudad", ha señalado.

Ante esto, la edil de Cs le ha pedido al alcalde de Cádiz, José María González, que "en el nuevo curso político centre sus esfuerzos en los grandes pliegos de contratación y la prestación de los servicios esenciales, que son los que le dan una mínima calidad de vida a la ciudadanía y hacen de Cádiz una ciudad habitable, que en buena lógica es por donde debe empezar una Administración local". Valverde ha recordado que "estos servicios constituyen la base sin la cual no podemos hablar de turismo de calidad ni siquiera de calidad de vida para los habitantes de Cádiz ni de convivencia en las calles", por lo que ha recalcado que "el buen funcionamiento de la ciudad constituye una base previa para que las empresas y los autónomos puedan trabajar, invertir, crecer y crear empleo".

Valverde ha querido hacer especial hincapié en la situación en la que se encuentra la limpieza en la ciudad. Así, ha resaltado que "este servicio está implicando un importante coste adicional a las arcas del Ayuntamiento que podría evitarse si el contrato no hubiese entrado en su séptimo año de continuación del contrato, ya que legalmente no se le puede llamar ni prórroga al estar completamente caducado y haber sufrido un nuevo retraso con el más que previsible varapalo recibido del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz al anular la adjudicación". La edil de Ciudadanos ha recalcado que "todavía nos queda un periodo largo de tramitación", lo que está provocando que el servicio "se esté prestando en unas condiciones deficientes y con una maquinaria obsoleta y contaminante". De hecho, ha resaltado que "las asociaciones de vecinos con las que nos reunimos asiduamente nos transmiten que la ciudad está más sucia de nuevo y el propio comité de empresa de la UTE que presta el servicio ha denunciado que no se realiza como debería, poniendo como ejemplo el deficiente estado de la flota o la denuncia de estarse empleando la técnica de mojado y no la de baldeo".

Por todo ello, la portavoz municipal de Ciudadanos ha pedido al equipo de gobierno que, "si es incapaz de asumir todas sus responsabilidades, se centre primero en estas cuestiones, que son las más básicas, y a partir de ahí ya se plantee el resto de asuntos que afectan a la ciudad". Por último, Valverde ha finalizado manifestando que necesitamos que este equipo, más bien de desgobierno, se centre en sus responsabilidades y en el trabajo como Administración local y nos preguntamos, a partir del poco trabajo realizado, si realmente están moralmente autorizados para irse de vacaciones y dejar pendientes tareas importantísimas para el buen funcionamiento de la ciudad".