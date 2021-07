Ciudadanos recoge las propuestas de la AVV San José Playa sobre la peatonalización de la calle Marianista Cubillo

La portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, ha mantenido este jueves una reunión con miembros de la Asociación de Vecinos San José Playa para conocer su postura ante el anuncio realizado por el Consistorio de peatonalizar la calle Marianista Cubillo. Tras el encuentro, Valverde ha manifestado que "desde Ciudadanos defendemos a los vecinos frente a una nueva muestra del autoritarismo con el que actúa el equipo de gobierno, ya que se han enterado por la prensa de este proyecto". La edil de la formación naranja ha lamentado las formas con las que el concejal de Urbanismo, Martín Vila, trató a los representantes vecinales en la reunión que mantuvieron para tratar este asunto, ya que los vecinos aseguran que el concejal de Adelante Cádiz "no quiso negociar nada, sino que se parapetó detrás de un técnico para rechazar todas las propuestas alternativas de la asociación de vecinos, que ha recogido alrededor de 300 firmas en contra de este proyecto".

Sobre este aspecto, Valverde ha resaltado que "parece que el equipo de gobierno se encuentra muy cómodo generando una polémica antes inexistente y confrontando las posturas de los vecinos frente a las del IES Drago, cuando lo que debe de hacer es fomentar el diálogo y la búsqueda de una solución negociada". Así, entre las ideas que han presentado los vecinos están ensanchar la acera de entrada al instituto, dejar un solo carril de circulación, reducir la velocidad a 20 km/h, eliminar aparcamientos o distinguir el uso de la calle en función de la temporada, especialmente por estar cerrado el centro educativo en verano.

La concejala de la formación naranja ha asegurado que "el señor Vila está empezando la casa por el tejado" a la hora de implantar los cambios en la movilidad de la ciudad. "El problema de imponer la idea de las ciudades que caminan, que este grupo comparte, es que se hace a golpe de ordeno y mando sin negociar con los vecinos, a los que se les obliga a soportar sacrificios y no se les plantea ventaja alguna", ha señalado, a lo que ha añadido que "el nuevo modelo de movilidad no se puede imponer a los vecinos sin alternativas de transporte público sostenible y eficiente, basado en unas líneas adaptadas a esa nueva idea de movilidad, pero la pedagogía empieza primero por negociar y predicar con el ejemplo. No se puede hablar de movilidad sostenible cuando llevamos seis años sin ese pliego de transporte".

Por todo ello, Valverde ha afirmado que "tratan a las asociaciones de vecinos como si fueran menores de edad cuando están trabajando en un barrio que conocen mejor que el propio concejal". De hecho, desde la entidad vecinal "se ha advertido del peligro del tráfico intenso y denso en la calle Cielo, que no prácticamente no tiene acerado, además de otras quejas como calles que son inaccesibles para personas con movilidad reducida, farolas o postes que se encuentran en medio de acerados estrechos, por lo que no se pueden usar con un andador o un carrito, o la falta de aparcamiento". Por último, ha solicitado al edil de Urbanismo que "busque una solución con los vecinos, que son los que van a sufrir los cambios durante todo el año, en vez de imponerles las consecuencias más desfavorables sin tener en cuenta las alternativas más que razonables que ofrecen".