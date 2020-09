Lola Cazalilla afirma que la situación del Teatro Romano es "el perfecto ejemplo del nulo interés que tiene el PP por la cultura y por Cádiz"

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, considera que la situación del Teatro Romano de Cádiz, dependiente de la Junta de Andalucía y actualmente cerrado al público sin fecha prevista de reapertura, es "el perfecto ejemplo del nulo interés que tiene el PP por la cultura y por Cádiz".

"La ciudad de Cádiz nunca podrá tener su oferta cultural completa si los espacios que dependen de la Junta de Andalucía no se abren al público. El Teatro Romano es un espacio histórico, patrimonial y cultural único, y por eso no entendemos el poco interés que demuestra la Consejería de Cultura con un espacio de estas características", ha señalado la edil.

En esta línea, ha sostenido que "si miramos a nuestro entorno, vemos como en todas las localidades han abierto al público desde el primer día que se permitía espacios como el yacimiento de Baelo Claudia, pero aquí en la ciudad de Cádiz parece que a la Junta de Andalucía siempre le cuesta más abrir, ejecutar, poner a disposición de la gente".

Cazalilla ha incidido en que el del Teatro Romano de Cádiz "no es un caso puntual”, toda vez que el Ayuntamiento de Cádiz sigue pendiente de varias gestiones relacionadas con la política cultural de la Junta de Andalucía como "la cesión de la antigua escuela de arte, en el Callejón del Tinte, para desarrollar la ampliación del Museo, o la Fábrica de Salazones". "Y no responden ni gestionan porque les da igual. No les importa, y Mercedes Colombo no muestra el más mínimo interés", ha apostillado.

En este mismo sentido, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que "hasta la fecha, el mundo de la cultura sólo se ha encontrado improvisación, trabas, dificultades y zancadillas por parte de la Junta de Andalucía".

"Mientras tenemos que estrangular y exprimir las formas para sacar adelante las programaciones culturales, el PP le da carta blanca a las corridas de toros y a los espectáculos taurinos desde la Junta, como hemos visto en El Puerto de Santa María, y es que al final lo que ocurre con el Teatro Romano no es más que el ejemplo perfecto: la falta de interés, de conocimiento y la desidia y el castigo permanente a Cádiz", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que "este es un problema que se viene arrastrando desde la gestión del PSOE en la Junta de Andalucía y que ahora se ha multiplicado con el nuevo gobierno de la derecha".