La Casa de Iberoamérica acoge una jornada de financiación ética

La Casa de Iberoamérica ha acogido este miércoles una jornada de financiación ética, un encuentro organizado por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz (IFEF) y la Cátedra Emprendedores de la Universidad de Cádiz (UCA) en el que se ha ofrecido a los y las asistentes ejemplos de entidades de crédito alternativas a la banca tradicional, que sobre todo atienden a las personas y empresas excluidas del sistema financiero.

El concejal de Fomento, Carlos Paradas, ha dado la bienvenida a la actividad formativa, realizada en colaboración con la UCA, y ha recordado que aunque el IFEF tiene créditos reembolsables a interés cero, "se trata de generar un ecosistema en el que haya distintas herramientas porque cada proyecto tiene una especialización". En el Instituto de Fomento, ha puntualizado Paradas, "también seguimos trabajando no solo con la financiación, sino también con labores de acompañamiento".

Antes de dar comienzo a la primera mesa redonda, José Manuel Sánchez y Julio Segundo, de la Cátedra de Emprendedores de la UCA, han presentado el panorama de la financiación para los/as emprendedores que es, a su juicio, uno de los grandes retos de las personas que van a iniciar un negocio. Basándose en el estudio que elaboran para la Global Entrepreneurship Monitor, con entrevistas a expertos en la materia, "se percibe que en Andalucía no hay un fácil acceso a la financiación y que, dentro de las distintas fuentes de opción al crédito, lo que más abunda, sin llegar al 'aprobado' es la financiación pública".

En Andalucía y concretamente en Cádiz, las empresas que nacen suelen ser muy pequeñas. "En España la media de inversión inicial ronda los 20.000 euros, mientras que en Cádiz y en Andalucía, ese primer capital es de unos 6.000 euros", ha señalado Sánchez, que además ha adelantado que hay malas perspectivas de financiación para las entidades de acción social.

Ésa ha sido la motivación para realizar este encuentro: acudir a otras fuentes de financiación alternativas que no se fijen tanto en los avales económicos, como en los sociales y que tengan en cuenta, precisamente, proyectos de personas que están en la exclusión financiera, que por diversos motivos (cuestiones sociales, de género, discapacidad, etc) no consiguen tener un crédito.

Así para exponer estas posibilidades de financiación han participado en esta primera mesa Javier Moreno, de FonRedess; Isaac Sánchez Jiménez, de Oikocredit y Esperanza Álvarez, de la Fundación Migranodearena, con Juan Manuel Alcedo, gerente del IFEF, como moderador. Todos han insistido en que sus organizaciones buscan paliar la exclusión financiera y ayudar a colectivos que no cuentan con avales económicos, pero sí con avales sociales, “que generan lazos de confianza muy fuertes”.

Moreno, de FonRedess, ha ido más allá y ha proporcionado un dato significativo: la morosidad de la banca ética "está en un 1,52%, muy por debajo de lo que registra la banca tradicional" y eso se debe, en su opinión, a que “antes de ejecutar un aval nos retorcemos como culebras para no hacerlo, intentamos buscar todas las soluciones”.

En la segunda mesa se han expuesto otros tres ejemplos de financiación alternativa: Coop57, representado por José Manuel Betanzos; FIARE, con Vicente González y My Winning App, con Javier Solano. Moderados por Tania Lara, han expuesto las distintas alternativas para que un/a emprendedora consiga acceder a la financiación, sin tener que cumplir los a veces estrictos criterios de la banca tradicional.

La idea con este encuentro, que es una continuación del que ya se celebró en la Casa de Iberoamérica también y que llevaba por título #CádizSocial, es redundar en la necesidad de impulsar la economía social: que las empresas puedan acceder a una financiación más específica, ética y transformadora “que contribuya a cambiar el sistema que tenemos”, ha resumido Carlos Paradas.