Carta de agradecimiento de los policías nacionales al hospital Puerta del Mar y sus trabajadores

El hospital Puerta del Mar ha hecho público a través de Facebook una carta enviada por los policías nacionales que intervinieron en el incendio de la pasada semana para agradecer el comportamiento del personal sanitario y de seguridad del centro. Los agentes, mediante un portavoz, destacan la labor de los trabajadores del hospital, algo que consideran esencial para que el fuego no afectara gravemente a ningún paciente hospitalizado.

"Escribo esto desde la tranquilidad y sosiego que otorga el tiempo transcurrido desde el pasado miércoles por la tarde. Soy uno de los policías nacionales que intervino en aquel incendio y que a todos nos quedará grabado para siempre, pero lo hago en representación y a petición de todos los compañeros que allí estuvimos", comienza la carta de los agentes escrita por un portavoz.

"El motivo de escribir esta carta no es otro que mostrar nuestro agradecimiento y admiración a todos los trabajadores del hospital Puerta del Mar. Ellos son los verdaderos culpables de que todo saliera bien y no tengamos que lamentar consecuencias más graves. No me cabe la menor duda. En primer lugar nos acordamos de los sanitarios de la planta afectada. Desde un primer momento, cada vez que se les indicó o solicitó algo, actuaron con rapidez y eficacia. A pesar de estar inmersos en una situación muy peligrosa, mantuvieron la serenidad y la calma en todo momento, realizando el traslado de los pacientes de forma admirable. Destacar también la figura de la que después supimos que era la coordinadora del hospital, ya que consiguió dar orden en una situación de caos. Agradecer también a los sanitarios de la séptima planta, que también desalojaron sus pacientes a un lugar más seguro aunque de ellos queremos destacar que, una vez todo finalizado, nos ayudaron a desinfectarnos y a quitarnos los EPIs, nos facilitaron agua y nos trataron de diez".

"Mención especial a los vigilantes de seguridad, vital su actuación. Actuaron desde el primer momento con total dedicación y total valentía. Desde aquí les mandamos nuestra más sincera enhorabuena por su trabajo".

"No queremos extendernos mucho más, pero no se puede olvidar al personal de urgencias del hospital. Al finalizar la intervención, fuimos atendidos de forma profesional y rápida, tanto es así que en cuestión de segundos ya tenía la vía puesta, medicación suministrada y hasta el bastoncillo de la PCR había llegado a su objetivo. Todo esto con un trato exquisito que aportaba un plus de tranquilidad".

La carta concluye: "Y así nos despedimos, con una sensación de haber formado todos un gran equipo, sin conocernos, siendo diferentes, pero todos con un único objetivo, AYUDAR, y así es como se consiguen grandes cosas, como grandes sois todos los que aquel día ayudasteis a conseguir un final feliz. Los policías nacionales que allí estuvimos os damos las GRACIAS".