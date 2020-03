Carmen dona 40 mascarillas que ha cosido en casa

Durante estos días de confinamiento la máquina de coser de Carmen Hidalgo no para de sonar. Aprovechando la cuarentena y con un claro espíritu solidario, esta gaditana decidió arrimar el hombro y ayudar a aquellos que lo necesitan con un bien ahora escaso y muy necesario: mascarillas.

Carmen ha utilizado todas las telas que tenía por casa y ha cosido 40 mascarillas que irán a parar al centro de Upace en San Fernando, donde ella trabaja. Sus compañeros la alertaron sobre la falta de este producto tras haber recibido batas, gafas y guantes, pero no así las mascarillas.

"Mis compañeros me dijeron que no tenían material de protección suficiente y se me ocurrió que podría echar una mano desde casa haciendo algo que me gusta". Carmen, que cose por hobby, se ha esmerado y ha colocado en el interior de las mascarillas un plástico para que la barrera de protección sea mayor. "He estado dos días cosiendo sin parar, es muy laborioso".