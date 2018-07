Cara a cara en San Juan de Dios

Algo está pasando en las relaciones entre el equipo de gobierno (Podemos-Ganar Cádiz) y la oposición (PP, PSOE y Ciudadanos). Si bien es cierto que la tensión siempre ha existido entre ellos desde el inicio de este mandato en 2015, en esta última semana se han cerrado todas las puertas de diálogo que estaban abiertas sobre determinados temas en la gestión de la ciudad, en especial entre la coalición de izquierdas y el Partido Socialista. Las declaraciones de unos y otros, contra unos y otros, han estado a la orden del día durante toda la semana, con especial virulencia dialéctica. Y no parece que vayan a terminar.

El penúltimo capítulo lo protagoniza la teniente de alcalde Ana Fernández, que cada viernes actúa como portavoz del gobierno acompañada por Martín Vila, y que cada vez tiene más claro, en base a una reflexión general de la coalición, que existe una alianza de facto entre los tres grupos de la oposición con el fin, no de provocar la caída del gobierno ante la cercanía de las elecciones municipales de 2019, sino de desgastarlo al máximo.

El análisis en este sentido es contundente: "De la semana pasada a esta asistimos con estupor y desagrado como el Partido Socialista, Ciudadanos y el PP se han coaligado con una estrategia común para socavar la credibilidad del gobierno municipal. Hasta tal punto llega la coordinación entre estas tres formaciones que los términos y vocablos que utilizan son los mismos para minimizar la capacidad de gestión del equipo de José María González".

Ante este 'contubernio', la coalición contraataca: "Frente al entramado de mentiras coordinadas en este frente común de derechas, donde está el PSOE local, Ciudadanos y el Partido Popular, queremos poner en valor algunos ejemplos de la capacidad de gestión del Ayuntamiento. Ejemplo que nos lleva a ser humildes, pero al mismo tiempo orgullosos por los logros que hemos conseguido tras mucho esfuerzo y sorteando los palos en las ruedas que han puesto con el liderazgo del PSOE".

Esta participación del PSOE local en este ataque organizado contra el Ayuntamiento, denunciado desde la coalición, resulta para ellos "especialmente triste y lamentable, mientras que en el conjunto del país se están desarrollando formas de colación entre el PSOE y Podemos. Fran González (secretario local socialista y portavoz de su grupo municipal), está cayendo en una deriva derechista que le escora aún más hacia su aliado predilecto: Ciudadanos".

Frente a las críticas a la capacidad de gestión de la coalición, ésta pone sobre la mesa el trabajo realizado. "Capacidad de gestión es lograr controlar la astronómica deuda recibida como herencia del PP. La hemos reducido en más de 40 millones de euros, con una bajada en el pago a proveedores del entorno de 30 a 40 días, cuando antes se pagaba a estos pequeños y medianos empresarios en meses o años. Y capacidad de gestión es haber logrado también el consenso suficiente para sacar adelante un proyecto estratégico para Cádiz: el frente universitario, con un esfuerzo técnico y de gestión y una apuesta política con la que se ha logrado el consenso suficiente para llevar adelante un proyecto de esta magnitud, que conformará el frontal universitario sobre el Atlántico más potente y hermoso de Europa".

Además, se destaca que con este acuerdo con la UCA, se logran fondos para "cerrar una de las heridas que el PP dejó en la ciudad, con el cierre obligado del Teatro Pemán en el corazón del Parque Genovés".

La capacidad de cerrar acuerdos con la Universidad es un ejemplo, afirman las mismas fuentes, de la apuesta por el diálogo del equipo de González. Así, se menciona también "cómo hemos acabado con más de veinte años de aislamiento de esta ciudad frente a otras administraciones, con una gestión que está dando frutos ya y va a dar más frutos con el tiempo, tanto con la Junta de Andalucía como con la Diputación Provincial, como pueden ser el carril bici, la Ciudad de la Justicia, la reversión del Balneario de la Palma a la ciudad...".

Se defiende también el proceso de remunicipalización de los servicios de la playa "a pesar de la oposición de bloqueo que hemos sufrido, que hemos tenido que sortear a través de la racionalidad técnica más básica". Bloqueo que se cifra en "la cantidad inaudita de informes que hemos tenido que elaborar si lo comparamos con otros procesos de remunicipalización en ayuntamientos gobernados por los socialistas. Lo hemos logrado al final, y todo el mundo puede constatar que las playas no se han ni roto ni vaciado", criticando la "gestión nefasta y propia de un incompetente" por parte del Estado en todo lo referido a la regeneración de las playas del litoral gaditano.

En el haber de la coalición se menciona también la consecución de la Edusi, con 15 millones de euros aportados por Europa. Un proyecto, afirman, "logrado en tiempo y forma, con un modelo participativo y con nuestros propios recursos, todo ello con un consenso al que se vieron obligados a entrar los partidos de la oposición". Con un carácter social se habla del nuevo albergue de baja exigencia a la vez que se lamenta que la acción del PP haya dificultado el pago de ayudas de alquiler. "Sus acciones contra los presupuestos nos llevaron a retroceder a las cuentas de 2014, cuando el PP destinaba 1,5 millones de euros menos a los servicios sociales frente a lo que ahora destinamos nosotros".

El Carnaval también ha mejorado con el gobierno de izquierdas, lógicamente según la reflexión de la coalición. "Hemos dado voz en la COAC a todos los colectivos, quitando de la fiesta los rasgos machistas y patriarcales de una fiesta que es elemento vertebral de la idiosincrasia gaditana".

Desde la reactivación del Plan Plaza de Sevilla, en el que ha sido también vital la capacidad de diálogo con otras administración; la memoria histórica, la consecución del bono social del agua "para que ninguna familia que esté pasando apuros se le corte este servicio", unido al bono social eléctrico "mucho más justo que el nacional", pasando por la recuperación de las escuelas de empleo o la reactivación del los planes de vivienda, "evitando más de 180 desahucios", marcan "una gestión activa pese a los problemas que nos han ido poniendo".

"Todo ello lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo y el apoyo de muchos ciudadanos. Contra viento y marea, boicoteados por el coordinador de esta mesa de la deslealtad que es Fran González. A nosotros no nos duele el ataque contra nosotros, nos duele la deslealtad con Cádiz. Pero que sepan que frente a ellos nosotros no nos pararemos. Seguiremos trabajando por Cádiz, para que sea una ciudad más justa y solidaria". Y se concluye con un mensaje al nuevo subdelegado del Gobierno, el ex concejal socialista José Pacheco: "Si tanto está por lo público, que retire ya el contencioso presentado contra nuestro plan de remunicipalización".