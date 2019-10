Una de cada cien personas tiene trastorno del espectro autista (TEA). Jesús Toledo es una de ellas. Él tiene 26 años y pertenece a la Asociación Autismo Cádiz. Actualmente, realiza prácticas como auxiliar administrativo y se está preparando unas oposiciones. Le gusta escuchar música thrash metal y tocar la guitarra. Está ahorrando para comprarse una y le encantaría formar su propio grupo.

Jesús se presentó este martes en el Ayuntamiento de Cádiz para personalizar la campaña Una de cada cien, que se pone en marcha a partir de este miércoles en Cádiz y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Esta campaña está impulsada por la Federación Autismo Andalucía, de la que forma parte Autismo Cádiz, y cuenta con el respaldo en la difusión del Ayuntamiento de esta ciudad, donde se dio a conocer en una rueda de prensa en la que participaron la concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández; la directora de Vida Adulta de Autismo Cádiz, Isabel del Hoyo; el presidente de esta entidad, José Sabido, y Jesús Toledo.

Según explicó Isabel del Hoyo, esta campaña pretende hacer visible a las personas con TEA, "desde la perspectiva de que son personas con sus gustos, sus necesidades y su vida en la sociedad, que no es distinta a la del resto de la gente".

Del Hoyo destacó la importancia de la detección y diagnóstico del TEA "porque hasta que no se produce esta situación de reconocimiento, estas personas seguirán siendo invisibles y no tendrán derecho a recibir prestaciones". Añadió que con esta campaña, también se quiere visibilizar "que no hay dos personas con autismo iguales y que tampoco tienen rasgos externos diferenciadores”. Asimismo, resaltó el "altísimo nivel de desempleo" que existe entre las personas que tienen este trastorno y la precariedad laboral que sufren. "Necesitamos un apoyo especial en la estrategia nacional y andaluza del autismo con objeto de que se preste apoyo especial para que la población con autismo no padezca estos niveles tan altos de precariedad y desempleo", manifestó.

Y para hacer visibles todos estos aspectos, nadie mejor que las propias personas con TEA, que son las que protagonizan la campaña y estuvieron representadas en la rueda de prensa por Jesús Toledo, quien contó su historia y el papel de los grupos Autogestores de Autismo Cádiz, a los que él pertenece y en los que aprende a tomar sus propias decisiones, a defender sus derechos y proyectos de vida.

Helena Fernández detalló que la campaña se difundirá en las pantallas led que hay en distintos puntos de la ciudad, en las de los autobuses urbanos y en Onda Cádiz Televisión. Asimismo, se repartirán carteles por la ciudad con fotos de personas con TEA y un pequeño texto contando sus historias.

Por su parte, José Sabido subrayó la importancia de realizar campañas como esta, porque "la visibilidad realista y alejada de infantilismos y paternalismo es crucial para nosotros". Concluyó diciendo que Autismo Cádiz, como entidad, y el Ayuntamiento, como administración, tienen "una misión común: mejorar la calidad de vida de las personas y construir una sociedad mejor, más concienciada e inclusiva".