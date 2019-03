Campaña del PP para conocer las propuestas de la ciudadanía

Las buenas sensaciones de Ortiz

En el Partido Popular de Cádiz no hay encuestas, ni disponen aún de sondeos, no tienen dato alguno que hable sobre el escenario electoral del próximo 26 de mayo. Pero el candidato a alcalde sí tiene una “percepción diferente a la de hace cuatro años”. En las anteriores elecciones sí se percibía, según ha reconocido Ortiz, cierto movimiento distinto “a los veinte años anteriores” en los que el PP fue obteniendo sucesivas mayorías absolutas. “No hay día que me paren diez o doce personas pidiéndome un cambio en la ciudad y en el Ayuntamiento, gente que no da crédito a estos cuatro años de parálisis y retraso en la ciudad”, ha afirmado.

Tampoco disponen aún los populares de una lista cerrada del equipo que acompañará a Juancho Ortiz en la candidatura. “Hay un comité que trabaja día a día”, ha indicado al respecto el candidato, que ha puntualizado que salvo el PSOE, que presentó la suya recientemente, “no hay mucha prisa por parte de los partidos en anunciar las listas”.